Гастарбайтер с подозрением на коронавирус сбежала из киевской больницы, – СМИ

Женщину, которая вернулась с заработков из Бельгии с подозрением на коронавирус госпитализирован в киевскую больницу. Оттуда работница сбежала домой – на Коломийщину.

39-летняя женщина вернулась в Украину 23 марта из Брюсселя. У нее обнаружили повышенную температуру. Быстрый тест на коронавирус показал положительный результат, информирует "Дzеркало.Мedia".

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Больную госпитализировали в Александровскую больницу Киева, где быстрый тест на Covid-19 показал уже отрицательный результат. Еще два теста, которые сделали уже в другом медучреждении, куда перевели заробитчанку, показали противоречивые результаты – положительный и отрицательный.

На следующий день женщина покинула больницу и решила поехать домой – на Коломийщину. На связь с врачами не выходила.

Правоохранители задержали беглянку с мужем на трассе в Коломыйском районе и госпитализировали в областную инфекционную больницу. Впоследствии беглянку выписали – ведь очередной тест на коронавирус показал отрицательный результат. Заробитчанку попросили соблюдать условия самоизоляции.

Коронавирус в Украине:

По состоянию на 26 марта в Украине зафиксировано 164 случая заболевания коронавирусом. 5 человек умерли, один человек выздоровел.

Больше всего инфицированных в:

Черновицкой области – 42 (1 летальный);

Киеве – 40;

Киевской области – 24;

Ивано-Франковской области – 16 (2 летальных);

Тернопольской области – 15 (1 летальный).

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