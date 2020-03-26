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      Гастарбайтер с подозрением на коронавирус сбежала из киевской больницы, – СМИ

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      Женщину, которая вернулась с заработков из Бельгии с подозрением на коронавирус госпитализирован в киевскую больницу. Оттуда работница сбежала домой – на Коломийщину.

      39-летняя женщина вернулась в Украину 23 марта из Брюсселя. У нее обнаружили повышенную температуру. Быстрый тест на коронавирус показал положительный результат, информирует "Дzеркало.Мedia".

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      Больную госпитализировали в Александровскую больницу Киева, где быстрый тест на Covid-19 показал уже отрицательный результат. Еще два теста, которые сделали уже в другом медучреждении, куда перевели заробитчанку, показали противоречивые результаты – положительный и отрицательный.

      На следующий день женщина покинула больницу и решила поехать домой – на Коломийщину. На связь с врачами не выходила.

      Правоохранители задержали беглянку с мужем на трассе в Коломыйском районе и госпитализировали в областную инфекционную больницу. Впоследствии беглянку выписали – ведь очередной тест на коронавирус показал отрицательный результат. Заробитчанку попросили соблюдать условия самоизоляции.

      Коронавирус в Украине:

      По состоянию на 26 марта в Украине зафиксировано 164 случая заболевания коронавирусом. 5 человек умерли, один человек выздоровел.

      Больше всего инфицированных в:

      • Черновицкой области – 42 (1 летальный);
      • Киеве – 40;
      • Киевской области – 24;
      • Ивано-Франковской области – 16 (2 летальных);
      • Тернопольской области – 15 (1 летальный).

      .штрафи за карантин
       Штрафы за карантин / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус в Украине Больница Новости Ивано-Франковска
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