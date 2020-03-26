Гастарбайтер с подозрением на коронавирус сбежала из киевской больницы, – СМИ
Женщину, которая вернулась с заработков из Бельгии с подозрением на коронавирус госпитализирован в киевскую больницу. Оттуда работница сбежала домой – на Коломийщину.
39-летняя женщина вернулась в Украину 23 марта из Брюсселя. У нее обнаружили повышенную температуру. Быстрый тест на коронавирус показал положительный результат, информирует "Дzеркало.Мedia".
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Больную госпитализировали в Александровскую больницу Киева, где быстрый тест на Covid-19 показал уже отрицательный результат. Еще два теста, которые сделали уже в другом медучреждении, куда перевели заробитчанку, показали противоречивые результаты – положительный и отрицательный.
На следующий день женщина покинула больницу и решила поехать домой – на Коломийщину. На связь с врачами не выходила.
Правоохранители задержали беглянку с мужем на трассе в Коломыйском районе и госпитализировали в областную инфекционную больницу. Впоследствии беглянку выписали – ведь очередной тест на коронавирус показал отрицательный результат. Заробитчанку попросили соблюдать условия самоизоляции.
Коронавирус в Украине:
По состоянию на 26 марта в Украине зафиксировано 164 случая заболевания коронавирусом. 5 человек умерли, один человек выздоровел.
Больше всего инфицированных в:
- Черновицкой области – 42 (1 летальный);
- Киеве – 40;
- Киевской области – 24;
- Ивано-Франковской области – 16 (2 летальных);
- Тернопольской области – 15 (1 летальный).