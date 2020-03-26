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      Новости о коронавирусе 26 марта: в Украине более 160 случаев, во Франции военная операция

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      Украинцы разрабатывают собственные тест-системы на коронавирус, которые на 100 гривен дешевле иностранных. Во Франции объявили военную операцию против коронавируса. В США выделили 2 триллиона долларов на поддержку экономики. Последние новости о коронавирусе Covid-19 в Украине и мире 26 марта.

      Новости про коронавирус в Украине 26 марта

      Общая ситуация с коронавирусом в Украине

      • По состоянию на утро 26 марта в Украине подтверждено 164 случая коронавирусной болезни Covid-19. 5 человек погибли, 1 человек полностью выздоровел.

      География распространения коронавируса:​

      • Черновицкая область – 42 (1 летальный);
      • Киев – 40;
      • Киевская область – 24;
      • Ивано-Франковская область – 16 (2 летальных);
      • Тернопольская область – 15 (1 летальный);
      • Запорожская область – 7;
      • Одесская область – 4;
      • Винницкая область – 3;
      • Волынская область – 2;
      • Днепропетровская область – 2;
      • Житомирская область – 2 (1 летальный);
      • Львовская область – 2;
      • Черкасская область – 2;
      • Донецкая область – 1;
      • Луганская область – 1;
      • Херсонская область – 1.

      Важно Правительство продлило карантин до 24 апреля

      • В Украине производят собственные тест-системы на основе ПЦР. Себестоимость одной реакции – 250 гривен, что на 100 гривен меньше, чем в зарубежных аналогах. Точность украинской системы составляет 99,9%.

      Украинцы за рубежом

      • Из-за границы с начала карантина уже вернулось 82 804 украинца. 160 наших граждан находятся на карантине в иностранных государствах. 20 украинцев проходят лечение от коронавируса, 6 полностью выздоровели. 3 украинки в Италии, к сожалению, умерли.
      • Около 800 украинцев ожидают эвакуации из России. Их заберут из Москвы поездом вечером 28 марта.
      • Сложная ситуация с украинцами в Индии. Наши граждане не могут вылететь из Дели, потому что авиакомпании отменили рейсы и не отдают денег за билеты.

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      Новости про коронавирус в мире за 26 марта

      Главное про коронавирус в мире

      • Всего в мире подтверждено 475 170 случаев заболевания Covid-19. 21 358 человек умерли, 114 787 человек полностью выздоровели. Больше всего больных в следующих странах: Китай (81 285), Италия (74 386), США (68 573), Испания (49 515), Германия (38 609).
      • Ограничительные меры дошли и до России. С 27 марта страна прекратит регулярные и чартерные авиасообщения с другими странами. Приостановили проведение развлекательных мероприятий. В барах и ресторанах запретили курить кальяны.
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      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Здоровье
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