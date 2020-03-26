Новости о коронавирусе 26 марта: в Украине более 160 случаев, во Франции военная операция

Украинцы разрабатывают собственные тест-системы на коронавирус, которые на 100 гривен дешевле иностранных. Во Франции объявили военную операцию против коронавируса. В США выделили 2 триллиона долларов на поддержку экономики. Последние новости о коронавирусе Covid-19 в Украине и мире 26 марта.