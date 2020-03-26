Новости о коронавирусе 26 марта: в Украине более 160 случаев, во Франции военная операция
Украинцы разрабатывают собственные тест-системы на коронавирус, которые на 100 гривен дешевле иностранных. Во Франции объявили военную операцию против коронавируса. В США выделили 2 триллиона долларов на поддержку экономики. Последние новости о коронавирусе Covid-19 в Украине и мире 26 марта.
Новости про коронавирус в Украине 26 марта
Общая ситуация с коронавирусом в Украине
- По состоянию на утро 26 марта в Украине подтверждено 164 случая коронавирусной болезни Covid-19. 5 человек погибли, 1 человек полностью выздоровел.
География распространения коронавируса:
- Черновицкая область – 42 (1 летальный);
- Киев – 40;
- Киевская область – 24;
- Ивано-Франковская область – 16 (2 летальных);
- Тернопольская область – 15 (1 летальный);
- Запорожская область – 7;
- Одесская область – 4;
- Винницкая область – 3;
- Волынская область – 2;
- Днепропетровская область – 2;
- Житомирская область – 2 (1 летальный);
- Львовская область – 2;
- Черкасская область – 2;
- Донецкая область – 1;
- Луганская область – 1;
- Херсонская область – 1.
Важно Правительство продлило карантин до 24 апреля
- В Виннице закрыли на карантин роддом. Там коронавирусом заразилась медсестра.
- Украинским военным на Донбассе начали делать тесты на коронавирус. Пока зараженных не обнаружили.
- В Украине производят собственные тест-системы на основе ПЦР. Себестоимость одной реакции – 250 гривен, что на 100 гривен меньше, чем в зарубежных аналогах. Точность украинской системы составляет 99,9%.
Украинцы за рубежом
- Из-за границы с начала карантина уже вернулось 82 804 украинца. 160 наших граждан находятся на карантине в иностранных государствах. 20 украинцев проходят лечение от коронавируса, 6 полностью выздоровели. 3 украинки в Италии, к сожалению, умерли.
- Около 800 украинцев ожидают эвакуации из России. Их заберут из Москвы поездом вечером 28 марта.
- Сложная ситуация с украинцами в Индии. Наши граждане не могут вылететь из Дели, потому что авиакомпании отменили рейсы и не отдают денег за билеты.
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Новости про коронавирус в мире за 26 марта
Главное про коронавирус в мире
- Всего в мире подтверждено 475 170 случаев заболевания Covid-19. 21 358 человек умерли, 114 787 человек полностью выздоровели. Больше всего больных в следующих странах: Китай (81 285), Италия (74 386), США (68 573), Испания (49 515), Германия (38 609).
- В США количество больных коронавирусом за последние сутки выросло аж на 14 000. В стране зафиксированы 1 036 смертей от Covid-19. Сенат США одобрил выделить рекордные 2 триллиона долларов на восстановление экономики страны.
- В Израиле из-за вспышки коронавируса закрыли все синагоги, мечети и церкви. Молиться можно только на улице, но не более 10 человек одновременно.
- Во Франции объявили военную операцию для борьбы с коронавирусом. Макрон выведет даже войска из Ирака и привлечет их к операции "Устойчивость".
- Ограничительные меры дошли и до России. С 27 марта страна прекратит регулярные и чартерные авиасообщения с другими странами. Приостановили проведение развлекательных мероприятий. В барах и ресторанах запретили курить кальяны.
- В ВТО прогнозируют, что экономический кризис после пандемии коронавируса будет хуже, чем в 2008 году.
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