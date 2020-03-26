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      Прекращении полетов и закрытие ночных клубов: как Россия борется с коронавирусом

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      Росавиация с 27 марта прекратит регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют полеты, связанные с возвратом российских граждан, а также по отдельным решениям правительства РФ.

      МИД России к 30 марта должен передать списки граждан России, которые планируют вернуться на родину, и помочь своим гражданам в других странах с организацией проживания и продления срока действия документов. Об этом говорится в решении российского правительства от 25 марта.

      К теме Как РФ бросила коллаборантов из оккупированного Донбасса: те из-за коронавируса не могут вернуться

      Информацию о россиянах, которые возвращаются домой, направят в медучреждения с целью наблюдения за ними. Они должны будут находиться в режиме самоизоляции в течение 14 дней.

      Что еще ограничило российское правительство

      • Руководителям органов исполнительной власти поручено с 27 марта перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим исполнения обязанностей. О количестве таких сотрудников, а также о количестве беременных женщин, женщин с детьми до 14 лет и работников старше 60 лет – сообщить правительству.
      • Также рекомендуется временно приостановить проведение развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и других подобных мероприятий.
      • Посещение развлекательных центров, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и т. п. рекомендуется приостановить, а курение кальянов в ресторанах, барах, кафе – запретить.

      Что известно о распространении коронавируса в России

      • По состоянию на утро 26 марта здесь COVID-19 уже заболели 658 человек. Количество больных за последние сутки выросло на 163 человека. Двое людей умерли.
      • Из-за ситуации с коронавирусом в России президент страны Владимир Путин даже перенес дату референдума, на котором должны были рассмотреть поправки к конституции. Эти поправки напрямую касаются его должности и правления.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости политики Михаил Мишустин Новости России
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