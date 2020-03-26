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      Припинення польотів і закриття нічних клубів: як Росія бореться з коронавірусом

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      Коронавірус у Росії / РБК

      Росавіація з 27 березня припинить регулярне і чартерне авіасполучення з іншими країнами. Виняток становлять польоти, пов'язані з поверненням російських громадян, а також за окремими рішеннями уряду РФ.

      МЗС Росії до 30 березня має передати списки громадян Росії, які планують повернутися на батьківщину, і допомогти своїм громадянам в інших країнах з організацією проживання та продовження терміну дії документів. Про це мовиться у рішенні російського уряду від 25 березня.

      До теми Як РФ кинула колаборантів з окупованого Донбасу: ті через коронавірус не можуть повернутись

      Інформацію про росіян, які повертаються додому направлять у медустанови з метою спостереження за ними. Вони повинні будуть перебувати у режимі самоізоляції протягом 14 днів. 

      Що ще обмежив російський уряд

      • Керівникам органів виконавчої влади доручено з 27 березня перевести якомога більше співробітників на дистанційний режим виконання обов'язків. Про кількість таких співробітників, а також про кількість вагітних жінок, жінок із дітьми до 14 років і працівників старше 60 років – повідомити уряду.
      • Також рекомендується тимчасово призупинити проведення розважальних, видовищних, культурних, фізкультурних, спортивних, виставкових, просвітницьких, рекламних та інших подібних заходів.
      • Відвідування розважальних центрів, нічних клубів, кінотеатрів, дитячих ігрових кімнат і т.п. рекомендується призупинити, а куріння кальянів у ресторанах, барах, кафе – заборонити.

      Що відомо про поширення коронавірусу у Росії

      • Станом на ранок 26 березня тут на COVID-19 вже захворіли 658 людей. Кількість хворих за останню добу зросла на 163 людини. Двоє людей померли.
      • Через ситуацію з коронавірусом у Росії президент країни Володимир Путін навіть переніс дату рефендуму, на якому мали розглянути поправки до конституції. Ці поправки безпосередньо стосуються його посади та правління.
      Гороскоп на 26 березня для всіх знаків зодіаку
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини політики Михайло Мішустін Новини Росії
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