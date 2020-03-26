Припинення польотів і закриття нічних клубів: як Росія бореться з коронавірусом

Росавіація з 27 березня припинить регулярне і чартерне авіасполучення з іншими країнами. Виняток становлять польоти, пов'язані з поверненням російських громадян, а також за окремими рішеннями уряду РФ.

МЗС Росії до 30 березня має передати списки громадян Росії, які планують повернутися на батьківщину, і допомогти своїм громадянам в інших країнах з організацією проживання та продовження терміну дії документів. Про це мовиться у рішенні російського уряду від 25 березня.

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Інформацію про росіян, які повертаються додому направлять у медустанови з метою спостереження за ними. Вони повинні будуть перебувати у режимі самоізоляції протягом 14 днів.

Що ще обмежив російський уряд

Керівникам органів виконавчої влади доручено з 27 березня перевести якомога більше співробітників на дистанційний режим виконання обов'язків. Про кількість таких співробітників, а також про кількість вагітних жінок, жінок із дітьми до 14 років і працівників старше 60 років – повідомити уряду.

Також рекомендується тимчасово призупинити проведення розважальних, видовищних, культурних, фізкультурних, спортивних, виставкових, просвітницьких, рекламних та інших подібних заходів.

Відвідування розважальних центрів, нічних клубів, кінотеатрів, дитячих ігрових кімнат і т.п. рекомендується призупинити, а куріння кальянів у ресторанах, барах, кафе – заборонити.

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