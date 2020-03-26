Як РФ кинула колаборантів з окупованого Донбасу: ті через коронавірус не можуть повернутись

Через ситуацію з коронавірусом у світі та відповідним закриттям кордонів багатьох країн опинилися в пастці й жителі окупованого Донбасу, що мають так звані паспорти "ДНР", "ЛНР" і Росії. Річ у тім, що останні "документи" жодної юридичної сили не мають, тому виїжджали вони за кордон за українськими закордонними паспортами.

Де за кордоном перебувають "туристи" з окупованого Донбасу

Після того, як Росія через коронавірус закрила авіасполучення з іншими державами, вищезазначені особи застрягли на відпочинку в:

Туреччині (10 осіб – 6 із "ДНР", 4 із "ЛНР"),

Таїланді,

ОАЕ (2 особи з "ДНР").

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Про це пише відомий блогер Фашик Донецький.

Як вони там опинилися

Хоча мають вони так звані російські паспорти та паспорти громадян фейкових "ДНР" і "ЛНР", проте потрапили вони за кордон за українськими закордонними паспортами. Щоправда, купували путівки в турфірмах на території Росії та вилітали з російських аеропортів.

Фото українських паспортів "туристів" із окупованого Донбасу

Чому не вилітали з України

Як підкреслює блогер, через Україну вони бояться виїжджати за кордон, оскільки більшість із них або їхніх родичів – це чиновники окупаційної адміністрації або представники так званих "спецслужб" ніким невизнаних "ЛНР" і "ДНР". Тобто, простими словами, вони є колаборантами Кремля.

"Самі розумієте, що прості шахтарі і трактористи незалежних, дуже вільних і таких республік, що всіх годують, думають зараз як кінці з кінцями звести, щоб з голоду не здохнути, а не їхати на дорогі курорти ОАЕ або Таїланду", – зауважив Фашик Донецький.

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Що їм відповідає їхня ріднесенька Росія

Через те, що вони потрапили на закордонні курорти за українськими паспортами, російські авіакомпанії відмовляються їх брати на борт і відмовляються продавати квитки. Щоправда, дехто все ж обзавівся авіабілетами, але це їм також не допомогло.

Свою позицію росіяни аргументують тим, що їм дали вказівку евакуювати передусім виключно громадян Росії. А туристи-колаборанти, за їхніми словами, до таких не належать.

Проте їм все ж пообіцяли,радше, щоб відчепились, що колись-таки, їх, можливо, евакуюють. Статися це може, коли Росія остаточно закриє повітряний простір і тамтешнє МНС евакуюватиме тих російських громадян, що так і не змогли вилетіти раніше.

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Чому вони не звертаються до українських диппредставництв

А тут причина є аналогічною з тією, чому вони вилітали з території Росії. Якби ці представники окупаційної влади все ж звернулися до українських посольств і консульств, то одразу потрапили б на гачок до СБУ. Тому потрапляти на контрольовану Києвом українську територію їм категорично не бажано.