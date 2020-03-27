Новости о коронавирусе 27 марта: заболел начальник полиции Киева, умерла 4 украинка в Италии

Коронавирус обнаружили у главы Нацполиции Киева Андрея Крищенко и еще трех полицейских. Больше всего в Украине болеют люди 18-19 лет. В Италии умер четвертая украинка. Коронавирус заболел премьер Великобритании Борис Джонсон. Эпицентр коронавируса в Италии смещается из Ломбардии в Рим и Неаполь. Последние новости о коронавирусе Covid-19 в Украине и мире 27 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 27 марта

Ситуация с коронавируса в Украине

По состоянию на утро 27 марта, по данным Минздрава, в Украине зафиксировано 218 случаев коронавируса, из них 5 летальных. Четыре человека полностью выздоровели.

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География распространения коронавируса в Украине такова:

Черновицкая область – 47 (1 летальный, 4 выздоровели)

Киев – 47;

Киевская область – 32;

Тернопольская область – 25 (1 летальный)

Ивано-Франковская область – 24 (2 летальных)

Ровненская область – 9;

Запорожская область – 8;

Винницкая область – 5;

Одесская область – 4;

Днепропетровская область – 3;

Львовская область – 3;

Житомирская область – 2 (1 летальный)

Волынская область – 2;

Донецкая область – 2;

Черкасская область – 2;

Закарпатская область – 1;

Луганская область – 1;

Херсонская область – 1.

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Украинцы за рубежом

По состоянию на 26 марта, домой вернулось 94 356 украинцев из-за рубежа . 27 марта – последний день, когда границы Украины будут открыты для пассажирских перевозок, потом можно будет вернуться только пешком или на собственной машине через открытые пункты пропуска.



. 27 марта – последний день, когда границы Украины будут открыты для пассажирских перевозок, потом можно будет вернуться только пешком или на собственной машине через открытые пункты пропуска. Для тех украинцев, которые все же не смогли вернуться и остаются в других странах, МИД запустил программу "Защита". Наших граждан оперативно будут информировать о ситуации в стране их пребывания. Также будут решать вопрос с документами, помогать с временным размещением и тому подобным.



В Италии в городе Триест от коронавируса умерла четвертая украинка. В целом за рубежом от Covid-19 лечатся 22 украинца, 160 находятся на карантине и 8 полностью выздоровели.



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