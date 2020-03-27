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      Новости о коронавирусе 27 марта: заболел начальник полиции Киева, умерла 4 украинка в Италии

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      Новости о коронавирусе в Украине и мире 27 марта / foxbusiness.com

      Коронавирус обнаружили у главы Нацполиции Киева Андрея Крищенко и еще трех полицейских. Больше всего в Украине болеют люди 18-19 лет. В Италии умер четвертая украинка. Коронавирус заболел премьер Великобритании Борис Джонсон. Эпицентр коронавируса в Италии смещается из Ломбардии в Рим и Неаполь. Последние новости о коронавирусе Covid-19 в Украине и мире 27 марта.

      Новости о коронавирусе в Украине 27 марта

      Ситуация с коронавируса в Украине

      По состоянию на утро 27 марта, по данным Минздрава, в Украине зафиксировано 218 случаев коронавируса, из них 5 летальных. Четыре человека полностью выздоровели.

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      География распространения коронавируса в Украине такова:

      • Черновицкая область – 47 (1 летальный, 4 выздоровели)
      • Киев – 47;
      • Киевская область – 32;
      • Тернопольская область – 25 (1 летальный)
      • Ивано-Франковская область – 24 (2 летальных)
      • Ровненская область – 9;
      • Запорожская область – 8;
      • Винницкая область – 5;
      • Одесская область – 4;
      • Днепропетровская область – 3;
      • Львовская область – 3;
      • Житомирская область – 2 (1 летальный)
      • Волынская область – 2;
      • Донецкая область – 2;
      • Черкасская область – 2;
      • Закарпатская область – 1;
      • Луганская область – 1;
      • Херсонская область – 1.

      Актуально Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

      • Коронавирус подтвердили у заместителя председателя Национальной полиции Украины, начальника полиции Киева Андрея Крищенко, он работает дистанционно. В целом диагноз подтвердился у трех полицейских и одного курсанта. Среди военных на Донбассе инфицированных пока нет.
         
      • Оккупационные власти сообщают о колоссальном количестве больных с пневмонией – более 1 тысячи. Коронавирус лабораторно подтвержден у 13 человек на полуострове.
         
      • На оккупированном Донбассе около 800 человек обратились к врачам с ОРВИ, из них у 150 пациентов пневмония. Возможности сделать им тесты на коронавирус нет.
         
      • Почти 30% пациентов с коронавирусом в Украине – это люди от 30 до 49 лет. В целом больше всего болеет группа от 18 до 49 лет (47%). Несмотря на такие цифры, Минздрав планирует пересмотреть карантинные меры для трудоспособных людей.
         
      • Uber будет блокировать аккаунты своих водителей и пассажиров, у которых обнаружили коронавирус. Это будет касаться и людей, которые могли контактировать с зараженными.
         
      • На въездах в Полтаву поставят блокпосты. В город можно будет попасть только после измерения температуры. Там пока не зафиксировали ни одного случая коронавируса.
         
      • На Ровненщине запретили выезжать из села Тынное, где у 9 жителей обнаружили SARS-CoV-2.
         
      • Мы нашли видео с французского курорта Куршевель, где на 8 марта отдыхали украинские и российские миллионеры. Оттуда они привезли коронавирус.

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      Украинцы за рубежом

      • По состоянию на 26 марта, домой вернулось 94 356 украинцев из-за рубежа. 27 марта – последний день, когда границы Украины будут открыты для пассажирских перевозок, потом можно будет вернуться только пешком или на собственной машине через открытые пункты пропуска.
         
      • Для тех украинцев, которые все же не смогли вернуться и остаются в других странах, МИД запустил программу "Защита". Наших граждан оперативно будут информировать о ситуации в стране их пребывания. Также будут решать вопрос с документами, помогать с временным размещением и тому подобным.
         
      • В Италии в городе Триест от коронавируса умерла четвертая украинка. В целом за рубежом от Covid-19 лечатся 22 украинца, 160 находятся на карантине и 8 полностью выздоровели.

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      Новости о коронавирусе в мире за 27 марта

      Главное о коронавирус в мире

      • В мире зафиксировано 549 382 случая заражения коронавируса. Последние 100 тысяч случаев подтверждены всего за два дня. От коронавируса в мире умерли 24 872 человека, полностью выздоровели 128 700 человек. Топ-5 стран по количеству подтвержденных случаев: США (85 749), Китай (81 340), Италия (80 589), Испания (64 059), Германия (47 278).
         
      • За последние сутки в Италии от коронавируса умерли 662 человека. После четырех дней замедления инфицирования, в стране снова увеличилось количество новых случаев. "Горячая точка" может переместиться из Ломбардии на юг Италии, где в последние дни резко возросла смертность. А это регионы Кампания и Лацио с центрами в Неаполе и Риме.
         
      • В Испании за сутки умерло 769 человек от коронавируса, это худший показатель за весь период. Инфицировано более 9500 медиков. В стране собираются объявить чрезвычайное положение. Накануне появилась информация, что Испания закупила в Китае крупную партию быстрых тестов, которые оказались нерабочими. Страна вернет производителю все некачественные тесты.
      • США резко обогнали все страны мира по количеству случаев Covid-19. Трамп объясняет это тем, что "в стране делают много тестов".
      • 55-летний премьер Великобритании Борис Джонсон заболел коронавирусом. Он находится на самоизоляции.
      • С подозрением на коронавирус в Берлине госпитализировали фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна. Почти три недели назад он выступал в Киеве.
      • Китай закрывает границы для иностранцев с 28 марта. Так как из 55 новых случаев заражения 54 зафиксированы у иностранцев.
      • Случай коронавируса подтвердили в администрации Путина. В целом в России уже более 1000 случаев заражения Covid-19, только за последние сутки подтверждено почти 200. В стране уже три смерти от коронавируса.
      • В Венгрии ввели чрезвычайное положение и комендантский час. Выходить из дома можно только на работу или по неотложным делам.
      • В Бразилии планируют отправить пенсионеров из группы риска на корабле ВМС, чтобы они в безопасности пережили пандемию.
      • Далай-лама пожертвует бедным в Индии лекарства и продукты во время пандемии коронавируса.
      • Из-за карантина футболистам урежут зарплату на 50%.

       

      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Здоровье
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