Коронавирусом заболел министр здравоохранения Великобритании Хэнкок
У министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока оказались положительными результаты теста на коронавирус.
Як повідомив Хенкок у відеозверненні, він має помірні симптоми та упродовж найближчого часу перебуватиме на самоізоляції. Крім того, він має намір продовжити працювати з дому.
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Хенкок сподівається, що хвороба у нього не посилиться. Тому є готовим повернутися до роботи з офісу, коли це буде необхідним.
Зауважимо, що Хенкок міг підхопити інфекцію від британського прем’єра Бориса Джонсона. 27 березня стало відомим, що результати тесту на коронавірус останнього також є позитивним.
Крім того, 25 березня з'явилась інформація на коронавірус захворів 71-річний принц Чарльз.
Що відомо про ситуацію з коронавірусом у Великій Британії
Сьогодні Велика Британія входить до десятки країн із найбільшим поширенням коронавірусу. Станом на 27 березня вона займає 9 місце із понад 11 тисячами хворих і 580 померлими від COVID-2019.
Через ситуцію, що склалася у Сполученому Королівстві запровадили низку обмежень:
- виходити з дому можна тільки за продуктами чи товарами першої необхідності (магазини з іншими товарами не працюватимуть);
- у крайньому разі можна вийти для пробіжки чи зарядки, але лише один раз на день;
- також можна вийти, аби звернутися до лікарні;
- на роботу можна їхати, лише якщо її визнано життєво необхідною.
- збиратися гуртом, більшим за 2 людей, заборонено (хіба мовиться про сім'ю).
- закриті будуто спортивні та дитячі майданчики, релігійні установи.
- скасовано усі церемонії, включно з весіллями, виняток становить похорон;
- призупинено всі спортивні заходи.
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