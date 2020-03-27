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      Коронавирусом заболел министр здравоохранения Великобритании Хэнкок

      - Читати новину українською
      Метт Хенкок / Getty Images

      У министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока оказались положительными результаты теста на коронавирус.

      Як повідомив Хенкок у відеозверненні, він має помірні симптоми та упродовж найближчого часу перебуватиме на самоізоляції. Крім того, він має намір продовжити працювати з дому.

      Важливо У Великій Британії рекордне зростання смертей від коронавірусу за добу

      Хенкок сподівається, що хвороба у нього не посилиться. Тому є готовим повернутися до роботи з офісу, коли це буде необхідним.

      Зауважимо, що Хенкок міг підхопити інфекцію від британського прем’єра Бориса Джонсона. 27 березня стало відомим, що результати тесту на коронавірус останнього також є позитивним.

      Крім того, 25 березня з'явилась інформація на коронавірус захворів 71-річний принц Чарльз.

      Що відомо про ситуацію з коронавірусом у Великій Британії 

      Сьогодні Велика Британія входить до десятки країн із найбільшим поширенням коронавірусу. Станом на 27 березня вона займає 9 місце із понад 11 тисячами хворих і 580 померлими від COVID-2019.

      Через ситуцію, що склалася у Сполученому Королівстві запровадили низку обмежень:

      • виходити з дому можна тільки за продуктами чи товарами першої необхідності (магазини з іншими товарами не працюватимуть);
      • у крайньому разі можна вийти для пробіжки чи зарядки, але лише один раз на день;
      • також можна вийти, аби звернутися до лікарні;
      • на роботу можна їхати, лише якщо її визнано життєво необхідною.
      • збиратися гуртом, більшим за 2 людей, заборонено (хіба мовиться про сім'ю).
      • закриті будуто спортивні та дитячі майданчики, релігійні установи.
      • скасовано усі церемонії, включно з весіллями, виняток становить похорон;
      • призупинено всі спортивні заходи. 

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Здоровье Великобритания
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