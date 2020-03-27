На коронавірус захворів міністр охорони здоров'я Великої Британії Хенкок

У міністра охорони здоров’я Великої Британії Метта Хенкока виявилися позитивними результати тесту на коронавірус.

Як повідомив Хенкок у відеозверненні, він має помірні симптоми та упродовж найближчого часу перебуватиме на самоізоляції. Крім того, він має намір продовжити працювати з дому.

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Хенкок сподівається, що хвороба у нього не посилиться. Тому є готовим повернутися до роботи з офісу, коли це буде необхідним.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.



I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.



Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij — Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020

Зауважимо, що Хенкок міг підхопити інфекцію від британського прем’єра Бориса Джонсона. 27 березня стало відомим, що результати тесту на коронавірус останнього також є позитивним.

Крім того, 25 березня з'явилась інформація на коронавірус захворів 71-річний принц Чарльз.

Що відомо про ситуацію з коронавірусом у Великій Британії

Сьогодні Велика Британія входить до десятки країн із найбільшим поширенням коронавірусу. Станом на 27 березня вона займає 9 місце із понад 11 тисячами хворих і 580 померлими від COVID-2019.

Через ситуцію, що склалася у Сполученому Королівстві запровадили низку обмежень: