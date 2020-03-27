Новини про коронавірус 27 березня: захворів начальник поліції Києва, померла 4 українка в Італії
Коронавірус виявили у голови Нацполіції Києва Андрія Крищенка та ще трьох поліцейських. Найбільше в Україні хворіють люди 18-19 років. В Італії померла четверта українка. На коронавірус захворів прем'єр Великобританії Борис Джонсон. Епіцентр коронавірусу в Італії зміщується з Ломбардії в Рим та Неаполь. Останні новини про коронавірус COVID-19 в Україні та світі 27 березня.
Новини про коронавірус в Україні 27 березня
Ситуація з коронавірусом в Україні
Станом на ранок 27 березня, за даними МОЗ, в Україні зафіксовано 218 випадків коронавірусу, з них 5 летальних. Четверо людей повністю одужали.
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Географія поширення коронавірусу в Україні така:
- Чернівецька область – 47 (1 летальний, 4 одужали);
- Київ – 47;
- Київська область – 32;
- Тернопільська область – 25 (1 летальний);
- Івано-Франківська область – 24 (2 летальних);
- Рівненська область – 9;
- Запорізька область – 8;
- Вінницька область – 5;
- Одеська область – 4;
- Дніпропетровська область – 3;
- Львівська область – 3;
- Житомирська область – 2 (1 летальний);
- Волинська область – 2;
- Донецька область – 2;
- Черкаська область – 2;
- Закарпатська область – 1;
- Луганська область – 1;
- Херсонська область – 1.
Актуально Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
За нашими підрахунками протягом дня, в Україні зафіксовано щонайменше 236 випадків зараження коронавірусом. 27 березня підтверджено ще як мінімум 18 нових випадків і, на жаль, дві смерті:
- У Вінницькій області вже 9 хворих на коронавірус, з них 5 – працівниці пологового будинку.
- У Тернопільському штабі боротьби з коронавірусом повідомили про вже 26 підтверджених випадків в області.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці вже 55 підтверджених випадків.
- Головний санітарний лікар Рівненщини повідомив, що від коронавірусу померла мешканка села Тинне, яка потрапила в реанімацію 19 березня.
- Мер Конотопа повідомив, що коронавірус лабораторно підтвердили в жінки, яка померла два дні тому. Вона надавала послуги з біоенергетики і контактувала щонайменше із 70 людьми. Головний інфекціоніст Сумщини повідомила, що в області вже 5 підтверджених випадків, один з яких – летальний.
- Коронавірус підтвердили у заступника голови Національної поліції України, начальника поліції Києва Андрія Крищенка, він працює дистанційно. Загалом діагноз підтвердився у трьох поліцейських та одного курсанта. Серед військових на Донбасі інфікованих наразі немає.
- Окупаційна влада повідомляє про колосальну кількість хворих з пневмонією – понад 1000. Коронавірус лабораторно підтверджено у 13 людей на півострові.
- На окупованому Донбасі близько 800 людей звернулись до лікарів з ГРВІ, з них у 150 пацієнтів пневмонія. Можливості зробити їм тести на коронавірусу немає.
- Майже 30% пацієнтів з коронавірусом в Україні – це люди від 30 до 49 років. Загалом найбільше хворіє група від 18 до 49 років (47%). Зважаючи на такі цифри, МОЗ планує переглянути карантинні заходи для працездатних людей.
- Uber блокуватиме акаунти своїх водіїв та пасажирів, у яких виявили коронавірус. Це стосуватиметься і людей, які могли контактувати із зараженими.
- На в'їздах в Полтаву поставлять блокпости. У місто можна буде потрапити тільки після вимірювання температури. Там поки не зафіксували жодного випадку коронавірусу.
- На Рівненщині заборонили виїжджати із села Тинне, де у 9 жителів виявили SARS-CoV-2.
- Ми знайшли відео з французького курорту Куршевель, де на 8 березня відпочивали українські і російські мільйонери. Звідти вони й привезли коронавірус.
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Українці за кородоном
- Станом на 26 березня, додому повернулося 94 356 українців з-за кордону. 27 березня – останній день, коли кордони України будуть відкриті для пасажирських перевезень, потім можна буде повернутися лише пішки або власною машиною через відкриті пункти пропуску.
- Для тих українців, які все ж не змогли повернутися і залишаються в інших країнах, МЗС запустило програму "Захист". Наших громадян оперативно інформуватимуть про ситуацію в країні їхнього перебування. Також вирішуватимуть питання з документами, допомагатимуть з тимчасовим розміщенням тощо.
- В Італії у місті Трієст від коронавірусу померла четверта українка. Загалом за кордоном від COVID-19 лікуються 22 українці, 160 перебувають на карантині і 8 повністю одужали.
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Новини про коронавірус у світі за 27 березня
Головне про коронавірус у світі
- У світі зафіксовано 549 382 випадки зараження коронавірусом. Останні 100 000 випадків підверджено всього за два дні. Від коронавірусу у світі померли 24 872 людини, повністю одужали 128 700 людей. Топ-5 країн за кількістю підтверджених випадків: США (85 749), Китай (81 340), Італія (80 589), Іспанія (64 059), Німеччина (47 278).
- За останню добу в Італії від коронавірусу померли 662 людини. Після чотирьох днів уповільнення інфікування, в країні знову збільшилась кількість нових випадків. "Гаряча точка" може переміститися з Ломбардії на південь Італії, де останніми днями різко зросла смертність. А це регіони Кампанія і Лаціо з центрами в Неаполі й Римі.
- В Іспанії за добу померло 769 людей від коронавірусу, це найгірший показник за весь період. Інфіковано понад 9 500 медиків. В країні збираються оголосити надзвичайний стан. Напередодні з'явилась інформація, що Іспанія закупила в Китаю велику партію швидких тестів, які виявились неробочими. Країна поверне виробнику всі неякісні тести.
- США різко обігнали всі країни світу за кількістю випадків COVID-19. Трамп пояснює це лише тим, що "в країні роблять багато тестів".
- 55-річний прем'єр Великої Британії Борис Джонсон захворів на коронавірус. Він перебуває на самоізоляції.
- З підозрою на коронавірус у Берліні госпіталізували фронтмена гурту Rammstein Тілля Ліндеманна. Майже три тижні тому він виступав у Києві.
- Китай закриває кордони для іноземців з 28 березня. Адже з 55 нових випадків зараження 54 зафіксовано в іноземців.
- Випадок коронавірусу підтвердили в адміністрації Путіна. Загалом в Росії вже понад 1 000 випадків зараження COVID-19, лише за останню добу підтверджено майже 200. В країні вже три смерті від коронавірусу.
- В Угорщині ввели надзвичайний стан і комендантську годину. Виходити з дому можна лише на роботу або вкрай необхідних справ.
- У Бразилії планують відправити пенсіонерів з групи ризику на кораблі ВМС, щоб вони в безпеці пережили пандемію.
- Далай-лама пожертвує бідним в Індії ліки і продукти під час пандемії коронавірусу.
- Через карантин футболістам уріжуть зарплату на 50%.
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