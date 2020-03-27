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      Новини про коронавірус 27 березня: захворів начальник поліції Києва, померла 4 українка в Італії

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      Новини про коронавірус в Україні та світі 27 березня / foxbusiness.com

      Коронавірус виявили у голови Нацполіції Києва Андрія Крищенка та ще трьох поліцейських. Найбільше в Україні хворіють люди 18-19 років. В Італії померла четверта українка. На коронавірус захворів прем'єр Великобританії Борис Джонсон. Епіцентр коронавірусу в Італії зміщується з Ломбардії в Рим та Неаполь. Останні новини про коронавірус COVID-19 в Україні та світі 27 березня.

      Новини про коронавірус в Україні 27 березня

      Ситуація з коронавірусом в Україні

      Станом на ранок 27 березня, за даними МОЗ, в Україні зафіксовано 218 випадків коронавірусу, з них 5 летальних. Четверо людей повністю одужали. 

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      Географія поширення коронавірусу в Україні така:

      • Чернівецька область – 47 (1 летальний, 4 одужали);
      • Київ – 47;
      • Київська область – 32;
      • Тернопільська область – 25 (1 летальний);
      • Івано-Франківська область – 24 (2 летальних);
      • Рівненська область – 9;
      • Запорізька область – 8;
      • Вінницька область – 5;
      • Одеська область – 4;
      • Дніпропетровська область – 3;
      • Львівська область – 3;
      • Житомирська область – 2 (1 летальний);
      • Волинська область – 2;
      • Донецька область – 2;
      • Черкаська область – 2;
      • Закарпатська область – 1;
      • Луганська область – 1;
      • Херсонська область – 1.

      Актуально Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      За нашими підрахунками протягом дня, в Україні зафіксовано щонайменше 236 випадків зараження коронавірусом. 27 березня підтверджено ще як мінімум 18 нових випадків і, на жаль, дві смерті:

      • У Вінницькій області вже 9 хворих на коронавірус, з них 5 – працівниці пологового будинку.
      • У Тернопільському штабі боротьби з коронавірусом повідомили про вже 26 підтверджених випадків в області.
      • Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці вже 55 підтверджених випадків.
      • Головний санітарний лікар Рівненщини повідомив, що від коронавірусу померла мешканка села Тинне, яка потрапила в реанімацію 19 березня.
      • Мер Конотопа повідомив, що коронавірус лабораторно підтвердили в жінки, яка померла два дні тому. Вона надавала послуги з біоенергетики і контактувала щонайменше із 70 людьми. Головний інфекціоніст Сумщини повідомила, що в області вже 5 підтверджених випадків, один з яких – летальний.
      • Коронавірус підтвердили у заступника голови Національної поліції України, начальника поліції Києва Андрія Крищенка, він працює дистанційно. Загалом діагноз підтвердився у трьох поліцейських та одного курсанта. Серед військових на Донбасі інфікованих наразі немає.
      • Окупаційна влада повідомляє про колосальну кількість хворих з пневмонією – понад 1000. Коронавірус лабораторно підтверджено у 13 людей на півострові.
      • На окупованому Донбасі близько 800 людей звернулись до лікарів з ГРВІ, з них у 150 пацієнтів пневмонія. Можливості зробити їм тести на коронавірусу немає.
      • Uber блокуватиме акаунти своїх водіїв та пасажирів, у яких виявили коронавірус. Це стосуватиметься і людей, які могли контактувати із зараженими.
      • На Рівненщині заборонили виїжджати із села Тинне, де у 9 жителів виявили SARS-CoV-2.

      Ознайомтеся Карантин в Україні триватиме до 24 квітня: що можна робити, а що заборонено

      Українці за кородоном

      • Станом на 26 березня, додому повернулося 94 356 українців з-за кордону. 27 березня – останній день, коли кордони України будуть відкриті для пасажирських перевезень, потім можна буде повернутися лише пішки або власною машиною через відкриті пункти пропуску.
      • Для тих українців, які все ж не змогли повернутися і залишаються в інших країнах, МЗС запустило програму "Захист". Наших громадян оперативно інформуватимуть про ситуацію в країні їхнього перебування. Також вирішуватимуть питання з документами, допомагатимуть з тимчасовим розміщенням тощо.
      • В Італії у місті Трієст від коронавірусу померла четверта українка. Загалом за кордоном від COVID-19 лікуються 22 українці, 160 перебувають на карантині і 8 повністю одужали.

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      Новини про коронавірус у світі за 27 березня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі зафіксовано 549 382 випадки зараження коронавірусом. Останні 100 000 випадків підверджено всього за два дні. Від коронавірусу у світі померли 24 872 людини, повністю одужали 128 700 людей. Топ-5 країн за кількістю підтверджених випадків: США (85 749), Китай (81 340), Італія (80 589), Іспанія (64 059), Німеччина (47 278).
      • За останню добу в Італії від коронавірусу померли 662 людини. Після чотирьох днів уповільнення інфікування, в країні знову збільшилась кількість нових випадків. "Гаряча точка" може переміститися з Ломбардії на південь Італії, де останніми днями різко зросла смертність. А це регіони Кампанія і Лаціо з центрами в Неаполі й Римі.
      • В Іспанії за добу померло 769 людей від коронавірусу, це найгірший показник за весь період. Інфіковано понад 9 500 медиків. В країні збираються оголосити надзвичайний стан. Напередодні з'явилась інформація, що Іспанія закупила в Китаю велику партію швидких тестів, які виявились неробочими. Країна поверне виробнику всі неякісні тести.
      • США різко обігнали всі країни світу за кількістю випадків COVID-19. Трамп пояснює це лише тим, що "в країні роблять багато тестів".
      • З підозрою на коронавірус у Берліні госпіталізували фронтмена гурту Rammstein Тілля Ліндеманна. Майже три тижні тому він виступав у Києві.
      • Випадок коронавірусу підтвердили в адміністрації Путіна. Загалом в Росії вже понад 1 000 випадків зараження COVID-19, лише за останню добу підтверджено майже 200. В країні вже три смерті від коронавірусу. 
      • В Угорщині ввели надзвичайний стан і комендантську годину. Виходити з дому можна лише на роботу або вкрай необхідних справ.
      • Далай-лама пожертвує бідним в Індії ліки і продукти під час пандемії коронавірусу. 
      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я
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