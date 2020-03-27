Пропозиції щодо введення надзвичайного стану немає, – Разумков

Станом на 27 березня не надходило пропозиції щодо введення надзвичайного стану на території України. У цій конкретній ситуації для зупинки поширення коронавірусу відбувається інша схема запровадження режиму надзвичайного стану.

Як пояснив глава Верховної Ради Дмитро Разумков, за класичною схемою, ініціатором має виступати РНБО, вона передає пропозицію президентові, а після цього глава держави передає свій указ Верховній Раді. Однак у цій ситуації пропозицію має висувати Кабінет міністрів, адже маємо справу із епідеміологічною ситуацією в державі. Новина доповнюється