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      Пропозиції щодо введення надзвичайного стану немає, – Разумков

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      Дмитро Разумков про запровадження надзвичайного стану / glavred.info

      Станом на 27 березня не надходило пропозиції щодо введення надзвичайного стану на території України. У цій конкретній ситуації для зупинки поширення коронавірусу відбувається інша схема запровадження режиму надзвичайного стану.

      Як пояснив глава Верховної Ради Дмитро Разумков, за класичною схемою, ініціатором має виступати РНБО, вона передає пропозицію президентові, а після цього глава держави передає свій указ Верховній Раді.

      Однак у цій ситуації пропозицію має висувати Кабінет міністрів, адже маємо справу із епідеміологічною ситуацією в державі.

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      Теги: Новини України Новини політики
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