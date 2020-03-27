Предложения о введении чрезвычайного положения нет, – Разумков

По состоянию на 27 марта не поступало предложения о введении чрезвычайного положения на территории Украины. В этой конкретной ситуации для остановки распространения коронавируса происходит другая схема введения режима чрезвычайного положения.

Как объяснил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, по классической схеме, инициатором должен выступать СНБО, он передает предложение президенту, а после этого глава государства передает свой указ Верховной Раде.

Однако в этой ситуации предложение должен выдвигать Кабинет министров, так как имеем дело с эпидемиологической ситуацией в государстве.

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