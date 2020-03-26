Новини про коронавірус 26 березня: в Україні понад 160 випадків, у Франції військова операція

Українці розробляють власні тест-системи на коронавірус, які на 100 гривень дешевші від іноземних. У Франції оголосили військову операцію проти коронавірусу. У США виділили 2 трильйони доларів на підтримку економіки. Останні новини про коронавірус Covid-19 в Україні та світі 26 березня.