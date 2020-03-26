Новини про коронавірус 26 березня: в Україні понад 160 випадків, у Франції військова операція
Українці розробляють власні тест-системи на коронавірус, які на 100 гривень дешевші від іноземних. У Франції оголосили військову операцію проти коронавірусу. У США виділили 2 трильйони доларів на підтримку економіки. Останні новини про коронавірус Covid-19 в Україні та світі 26 березня.
Новини про коронавірус в Україні 26 березня
Загальна ситуація з коронавірусом в Україні
- Станом на ранок 26 березня в Україні підтверджено 164 випадки коронавірусної хвороби Covid-19. 5 людей померли, 1 чоловік повністю одужав.
Географія поширення коронавірусу така:
- Чернівецька область – 42 (1 летальний);
- Київ – 40;
- Київська область – 24;
- Івано-Франківська область – 16 (2 летальних);
- Тернопільська область – 15 (1 летальний);
- Запорізька область – 7;
- Одеська область – 4;
- Вінницька область – 3;
- Волинська область – 2;
- Дніпропетровська область – 2;
- Житомирська область – 2 (1 летальний);
- Львівська область – 2;
- Черкаська область – 2;
- Донецька область – 1;
- Луганська область – 1;
- Херсонська область – 1.
Важливо Уряд продовжив карантин до 24 квітня
- У Вінниці закрили на карантин пологовий будинок. Там коронавірусом заразилася медсестра.
- Українським військовим на Донбасі почали робити тести на коронавірус. Поки що заражених не виявили.
- В Україні виготовляють власні тест-системи на основі ПЛР. Собівартість однієї реакції – 250 гривень, що на 100 гривень менше, ніж у закордонних аналогах. Точність української системи складає 99,9%.
Українці за кордоном
- З-за кордону від початку карантину вже повернулося 82 804 українці. 160 наших громадян перебувають на карантині в іноземних державах. 20 українців проходять лікування від коронавірусу, 6 повністю одужали. 3 українки в Італії, на жаль, померли.
- Близько 800 українців очікують евакуації з Росії. Їх заберуть з Москви потягом увечері 28 березня.
- Складна ситуація з українцями в Індії. Наші громадяни не можуть вилетіти з Делі, бо авіакомпанії скасували рейси і не віддають грошей за квитки.
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Новини про коронавірус у світі за 26 березня
Головне про коронавірус у світі
- Загалом у світі підтверджено 475 170 випадків захворювання на Covid-19. 21 358 людей померли, 114 787 людей повністю одужали. Найбільше хворих у таких країнах: Китай (81 285), Італія (74 386), США (68 573), Іспанія (49 515), Німеччина (38 609).
- У США кількість хворих на коронавірус за останню добу зросла аж на 14 000. У країні зафіксовано 1 036 смертей від Covid-19. Сенат США погодив виділити рекордні 2 трильйони доларів на відновлення економіки країни.
- В Ізраїлі через спалах коронавірусу закрили усі синагоги, мечеті і церкви. Молитися можна тільки на вулиці, але не більше ніж 10 людей одночасно.
- У Франції оголосили військову операцію для боротьби з коронавірусом. Макрон виведе навіть війська з Іраку і залучить їх до операції "Стійкість".
- Обмежувальні заходи дійшли і до Росії. З 27 березня країна припинить регулярне і чартерне авіасполучення з іншими країнами. Призупинили проведення розважальних заходів. У барах та ресторанах заборонили курити кальяни.
- У СОТ прогнозують, що економічна криза після пандемії коронавірусу буде гіршою, ніж у 2008 році.
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