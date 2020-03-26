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      Новини про коронавірус 26 березня: в Україні понад 160 випадків, у Франції військова операція

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      Новини про коронавірус в Україні та світі 26 березня / iamexpat.de

      Українці розробляють власні тест-системи на коронавірус, які на 100 гривень дешевші від іноземних. У Франції оголосили військову операцію проти коронавірусу. У США виділили 2 трильйони доларів на підтримку економіки. Останні новини про коронавірус Covid-19 в Україні та світі 26 березня.

      Новини про коронавірус в Україні 26 березня

      Загальна ситуація з коронавірусом в Україні

      • Станом на ранок 26 березня в Україні підтверджено 164 випадки коронавірусної хвороби Covid-19. 5 людей померли, 1 чоловік повністю одужав.

      Географія поширення коронавірусу така:

      • Чернівецька область – 42 (1 летальний);
      • Київ – 40;
      • Київська область – 24;
      • Івано-Франківська область – 16 (2 летальних);
      • Тернопільська область – 15 (1 летальний);
      • Запорізька область – 7;
      • Одеська область – 4;
      • Вінницька область – 3;
      • Волинська область – 2;
      • Дніпропетровська область – 2;
      • Житомирська область – 2 (1 летальний);
      • Львівська область – 2;
      • Черкаська область – 2;
      • Донецька область – 1;
      • Луганська область – 1;
      • Херсонська область – 1.

      Важливо Уряд продовжив карантин до 24 квітня

      • В Україні виготовляють власні тест-системи на основі ПЛР. Собівартість однієї реакції – 250 гривень, що на 100 гривень менше, ніж у закордонних аналогах. Точність української системи складає 99,9%.

      Українці за кордоном

      • З-за кордону від початку карантину вже повернулося 82 804 українці. 160 наших громадян перебувають на карантині в іноземних державах. 20 українців проходять лікування від коронавірусу, 6 повністю одужали. 3 українки в Італії, на жаль, померли.
      • Близько 800 українців очікують евакуації з Росії. Їх заберуть з Москви потягом увечері 28 березня.
      • Складна ситуація з українцями в Індії. Наші громадяни не можуть вилетіти з Делі, бо авіакомпанії скасували рейси і не віддають грошей за квитки.

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      Новини про коронавірус у світі за 26 березня

      Головне про коронавірус у світі

      • Загалом у світі підтверджено 475 170 випадків захворювання на Covid-19. 21 358 людей померли, 114 787 людей повністю одужали. Найбільше хворих у таких країнах: Китай (81 285), Італія (74 386), США (68 573), Іспанія (49 515), Німеччина (38 609).
      • Обмежувальні заходи дійшли і до Росії. З 27 березня країна припинить регулярне і чартерне авіасполучення з іншими країнами. Призупинили проведення розважальних заходів. У барах та ресторанах заборонили курити кальяни.
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      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Здоров'я
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