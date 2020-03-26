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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Заробітчанка із підозрою на коронавірус втекла з київської лікарні, – ЗМІ

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      Жінка з підозрою на коронавірус втекла з лікарні / The New York Times

      Жінку, що повернулась із заробітків в Бельгії, з підозрою на коронавірус госпіталізували до київської лікарні. Звідти заробітчанка втекла додому – на Коломийщину.

      39-річна жінка повернулась до України 23 березня з Брюсселю. У неї виявили підвищену температуру. Швидкий тест на коронавірус показав позитивний результат, інформує "Дzеркало.Мedia".

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      Хвору госпіталізували до Олександрівської лікарні Києва, де швидкий тест на Covid-19 показав уже негативний результат. Ще два тести, які зробили вже в іншому медзакладі, куди перевели заробітчанку, показали суперечливі результати – позитивний і негативний.

      Наступного дня жінка покинула лікарню і вирішила додому – на Коломийщину. На зв'язок із лікарями не виходила.

      Правоохоронці затримали втікачку з чоловіком на трасі у Коломийському районі та госпіталізували в обласну інфекційну лікарню. Згодом втікачку виписали – адже черговий тест на коронавірус показав негативний результат. Заробітчанку попросили дотримуватись умов самоізоляції.

      Коронавірус в Україні:

      Станом на 26 березня в Україні зафіксовано 164 випадки захворювання на коронавірус. 5 осіб померли, один чоловік одужав.

      Найбільше інфікованих у:

      • Чернівецькій області – 42 (1 летальний);
      • Києві – 40;
      • Київській області – 24;
      • Івано-Франківській області – 16 (2 летальних);
      • Тернопільській області – 15 (1 летальний).

      .штрафи за карантин
       Штрафи за карантин / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Лікарня Новини Івано-Франківська Новини Здоров'я Коронавірус в Україні
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