Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он также прокомментировал недавний визит президента России Владимира Путина на временно оккупированные территории Украины.

Напомним, что в первой части интервью мы писали о визите генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев, почему Россия по тревоге подняла Тихоокеанский флот, какой "мирный план" мог подготовить президент Франции Эммануэль Макрон, попытках оккупантов удержать украинский Крым и электронных повестках в России. Читайте – по ссылке.

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Визит Путина на оккупированные территории

Не могу не спросить о визите Путина в Херсонскую область. Кто в этот раз играет роль "Путина"? Как вы думаете, какова была цель и есть ли понимание, когда именно он приезжал?

Да, действительно, если и приезжал, то кто? Куда именно приезжал и как долго там находился. Эти вопросы достаточно важны. Но у этого визита три составляющие.

Во-первых, Путин является единоличным автором войны. Да, эту войну готовило много людей, но в историческом учебнике будет вписан именно Путин. Он хочет показать, что занимается этим "проектом". Этот визит не повлияет на настроения в российском обществе, а они панические. Россия понимает, что "трехдневная операция" происходит очень "эффективно".

Сегодня в России реанимируют бомбоубежища, ставят системы ПРО и ПВО в разных частях страны, а не только в приграничных областях. Они постоянно испытывают какие-то проблемы с неидентифицированными летательными аппаратами и т.д. Но он хочет зафиксировать, что все "под контролем".

Вторая составляющая – Путин показывает элитам, что контролирует ситуацию: понимает, что делает, как делает, какие будут последствия, финалы и тому подобное. Ведь в элитах "бурления". Они понимают, что никакого сценария B, C и D не существует.

Был ошибочный расчет, что Украина встанет на колени очень быстро. И станет марионеточным государством типа Беларуси, которое будет контролироваться без существенных репутационных и материальных потерь и т.д.

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Сегодня понятно, что этого не будет, и элиты паникуют. Они потеряли привычный уровень жизни, стали изгоями. Они уже точно не будут иметь доступ к тем благам, которые имели еще до войны: недвижимость, учеба, бизнес в других странах. Поэтому Путин хочет немного успокоить элиты, показать, что есть запасные планы.

Третья составляющая: он хочет предотвратить внутренний переворот. Именно поэтому он приехал к Теплинскому (командующий воздушно-десантными войсками России – 24 Канал), который в постоянном конфликте с Герасимовым и Шойгу.

Потому и приехал к Лапину (начштаба сухопутных войск России), о котором очень грубо высказывался Пригожин и Кадыров. Таким образом, он показал, что к Лапину относится положительно. Вообще хочет показать, что относится одинаково ко всем, находится в позиции "над" конфликтом, ведь боится, что все закончится для него внутренним переворотом и сталинским сценарием.

Тогда о еще одном "высоком" визите: "Петушилина" (главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин – 24 Канал) к Лукашенко. Один террорист приехал к другому террористу.

Это визит ни о чем. Пушилина как субъекта вообще не существует. Что касается Лукашенко, он также потерял субъектность. Некий вип-пропагандист, которого использует Россия в целях, которые ей нужны. Это может быть, например, заявление о тактическом ядерном оружии или очередной фантастический план "мирного урегулирования". Человек, такое говорящий, должен быть выведен за кавычки. Нет смысла анализировать, что делает и что говорит Лукашенко.

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Нужно встретиться с субъектом, о котором сказали? Встретится. Надо будет приехать на оккупированные территории? Приедет.

К сожалению, для белорусов – это практически нивелирует Беларусь как субъекта на карте мира. Но мы с вами понимаем, что Беларусь после проигрыша России будет иметь шанс перестроить внутреннее политическое пространство и выйти в суверенное плавание в полной мере.

Но сейчас Беларусь используется исключительно как плацдарм для российской армии: инфраструктура, расконсервированная техника, воздушное пространство, полигоны и т.д.

Для Лукашенко было бы правильно максимально дистанцироваться от всего, что предлагает Россия. Но когда ты полностью зависим от российских денег, когда абсолютно изолирован от современного мира, когда не можешь общаться на равных с другими странами, то, безусловно, ты выглядишь так, как Лукашенко.

Россия в очередной раз переписывает историю

Из российских учебников "Окружающий мир" за 4 класс убрали все упоминания Киева. Например, в старом издании писали, что "Повесть временных лет" написал монах Киево-Печерского монастыря Нестор. В новой версии Нестор просто назван монахом. Место его работы и жизни не уточняется. Это Россия делает наработки на будущее? Чтобы последующие поколения выросли в ненависти и альтернативной истории, которую, наверное, должны идти защищать?

Если смотреть с точки зрения иронии, то Россия просто демонстрирует, что она "мелкопакостная" и "омерзительная страна", которая хочет "нагадить". Что-то типа: "А давайте мы здесь вычеркнем слово Киев. Да, мы обещали, что Киев захватим очень быстро, но мы просто вычеркнем вас из истории".

А если серьезно, они делают ставку на то, чтобы переписать историю. Они всегда так поступали. Создают альтернативную историю, где нет никого, кроме Российской империи. И это одна из задач этой войны: отнять у них исторические кисти, вернуть историю истории.

Мы должны все это убрать: обезображенные истории Второй мировой, Первой мировой. Российская история должна стать такой, какой она была на самом деле.

Это серьезная ответственность. В преддверии войны, с 2007–2008 годов они много средств вложили в милитаризацию собственного общества: все эти "9 рота", "Сталинграды", сериалы, где героизируют НКВД. "Штрафбат" – даже такой сериал был. Раскручивалась тема, что "смерть это круто".

Для этого они искажали сознание населения, хотя оно как раз было готово к этому – как скажет вертухай, так они и будут делать. Мы не можем позволить, чтобы это распространялось, чтобы Россия активно продвигала свои культурные, исторические нарративы через "россотрудничество".

Даже Михалков получил "Оскар" за один из пропагандистских фильмов – вот это мы должны остановить. Правильный финал войны позволит оставить все это на страницах карикатурных учебников.

Песков – попугай Путина

Песков прокомментировал визит Столтенберга в Киев. Говорит, что одной из целей так называемой СВО является недопущение вступления Украины в НАТО.

Песков – это попугай. Он не генерирует смыслы. Украина долгое время чувствовала себя "вторичной" по отношению к России. То есть Россия может кого-то завербовать в Украине, а наоборот – нет. Нам подсознательно навязывали, что в России настолько мощные интеллектуалы, что они могут легко кого-то здесь завербовать.

После 14 месяцев войны он говорит: "мы не допустим НАТО". Как это не допустим, "дружище"? А граница с Финляндией на 1270 км? Поэтому к Пескову нужно относиться, как к примитивному человеку, повторяющему слова, не имеющие смысла.

Лавров, Песков, Медведев – это люди, которые ничего не могут генерировать. Они на протяжении 14 месяцев несут чепуху, которая до войны влияла на сознание многих политических элит в мире.

Сегодня субъектность Украины намного выше, чем у России. У нас гораздо больше талантливых людей, генерирующих действительно добавленные смыслы к современному историческому процессу. Единственное, для чего нам нужны такие, как Медведев, Песков, Лавров и другие – это, чтобы демонстрировать западным партнерам, как Макрон, мол, смотрите, как в России нереалистично смотрят на происходящее, как они не идут на компромиссы, как не понимают последствия того, что они делают.

Украина имеет право выбора. Хотим быть в НАТО – будем. Хотим быть в ЕС – будем. Не хотим быть в СНГ – не будем.

Вот таким должен быть еще один итог войны – Россия должна оставить свои советы для внутреннего рынка. Россия должна понять, что суверенность – это суверенность.

Что нужно для контрнаступления

Financial Times пишет, что контрнаступление Украины может быть сложным: 35 тысяч украинских солдат должны столкнуться со 140 тысячами россиян по всей линии фронта. Верно ли, что силы распределены в соотношении 1 к 3?

Очевидно, что редакция Financial Times гораздо больше знает, чем наш Генеральный штаб. Это только информационные спекуляции. Имеют ли они место – да. Имеет ли это отношение к реалиям – нет.

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Контрнаступление – это ряд мероприятий. Это не значит, что в один день все собрались в наступление, перерезают ленту и т.д. Это ряд мероприятий по разным направлениям и в разное время. Добавьте сюда эффективную маневровую оборону у Бахмута, истощающую боеспособность России – все это взаимосвязанные вещи.

Россия понимает, что проигрыш в войне будет означать роковой конец для нынешней российской политической элиты. И потому они будут бросать все, что там осталось: старые танки, мобилизованных и т.д. Нашим ребятам будет тяжело. Но они умеют убивать россиян максимально эффектно и эффективно. Они будут делать это, потому что у них за спинами будут их семьи.

Мотивация – это не математический процесс. Да, математика нужна для подготовки оружия и боеприпасов, но война это много параметров. И один из ключевых – психологическая готовность заплатить ту цену, которую мы должны, и вернуть украденное Россией.

У нас нет ни одного другого варианта, кроме как деоккупировать свою территорию в полном объеме. Любой другой сценарий будет означать, что у нас нет будущего.

Если говорить о математике, хватает ли нам снарядов – нет, не хватает, их нужно накапливать. Было бы хорошо, если бы у нас была штурмовая или истребительная авиация? Безусловно, это уменьшило бы потери, о чем президент говорил неоднократно. Было ли хорошо иметь ракеты с дальностью 150 километров? Безусловно, что да.

К сожалению, не все генералы стран-партнеров понимают, что враг держит на расстоянии 150 километров свои ресурсы, прежде всего мобилизационные. Их увозят в казармы за линию досягаемости нашего оружия. Если бы мы их там уничтожали, то продвижение вперед было бы более легким и с меньшими потерями с нашей стороны.

Да, это страшная цена, которую мы платим уже 14 месяцев, но должны дойти до финала.

Когда россияне выйдут на протесты

По состоянию на сегодняшний день мы имеем 184 тысячи "хороших русских". Сколько из них шло через Бахмут? Сколько их еще собрано на наших границах?

Не все мобилизованные будут активно участвовать в оборонных мероприятиях. Многие будут убегать. Поэтому очень важно нанести несколько существенных тактических поражений российской армии, чтобы окончательно деморализовать их, чтобы они побежали, как в Харьковской области.

Они сконцентрировали 150 тысяч солдат по всей линии фронта на оккупированных территориях. Но ведь не в одном месте. Какая у них боеспособность, подготовка или мотивация? В России понимают, что они пришли безнаказанно убивать на чужую территорию. Но вопрос вот в чем: если бы они убивали безнаказанно, то не потеряли бы 184 тысячи окупантов? Поэтому они понимают, что безнаказанно не получится, их ждет жесткий ответ.

Что такое 184 тысяч человек для такой совершенно ненужной страны, как Россия? Это не потому, что я считаю, что это что-то плохое или хорошее. Нет, они не дают ничего полезного этой цивилизации. Они генерируют только негатив, не дают технологически, гуманистически развиваться. Поэтому 184 тысячи – это, к сожалению, очень мало.

Вот здесь я обращаюсь к партнерам. Я понимаю, что это гуманные современные государства, но дальнобойная ракета позволит вдвое или даже втрое увеличить потери россиян. 360, 560 тысяч. И, возможно, это наконец-то обнулит российское желание "бить понтами" другие страны.

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Когда мы говорим о ракетах дальности 150 километров, то имеем в виду главное – сохранение жизни людей, не начинавших эту войну. Не мы заходим на чужую территорию, не насилуем детей, женщин. Мы защищаем свои семьи. Эта ракета нужна для защиты своих детей, а не для того, чтобы напасть на кого-нибудь.

Я постоянно говорю, что это не об эскалации, не попытках решить войну с Россией за счет Европы. Мы защищаем свое право быть свободными, а своих семей – вообще жить.

Вспоминая слова Папы Римского, который говорит: "Может быть, там нужно какое-то примирение". Нет, это убийцы. Ты не можешь примириться с убийцей, а должен наказать убийцу или физически, или юридически. Никакого примирения за наш счёт. Мы умираем за свою землю, а они пришли убивать. Как этого можно не понимать в 21 веке? Если бы они не пришли к нам, они бы не умирали. Мы бы не умирали, защищая свое. Это же очевидная вещь.

Убийца должен исчезнуть с территории, которую он хочет захватить. Если мир не будет этого понимать, то у нас будет продолжение войны. Украина точно не будет сдаваться. Любой другой компромиссный вариант, кроме окончательного поражения России, будет означать исчезновение Украины.

Вы часто говорите, что только безумные потери могут остановить Россию. Когда Ельцин баллотировался на последних выборах, его рейтинг был около 0%. Это было связано с войной в Чечне, откуда вместо сыновей приезжали гробы.

Когда Путин пойдет на выборы, его рейтинг взлетит к небесам. Хотя снова вместо сыновей будут приезжать гробы, но их матери будут благодарить президента за войну и "мешок пельменей". Это и есть результат 20-летней работы пропаганды?

Стоит задать вопрос: будут ли вообще у Путина выборы? Но об этом поговорим отдельно о последствиях войны для политической элиты.

Относительно пропаганды. Мне все равно, как они будут воспринимать гробы. У Путина должны отнять возможность мобилизации. Когда будет 300–500 тысяч мертвых, остальные спрячутся, исчезнут или покалечат себя.

Мы должны запустить этот процесс внутреннего калечения общества в России. Они должны ломать руки, ноги, чтобы не идти умирать. Это не вопрос пропаганды. Это вопрос реалистического сценария внутренних событий. Если у тебя много смертей, изуродованных, ампутированных, то у тебя появляется совсем другая социальная картинка. Эти люди выйдут на улицы. Почему? Потому что им не за что жить. Россия – это абсолютно бедная страна. У них еще есть какая-то прослойка денег, но она не такая большая, как все думают. Это будет другой уровень жизни. Эти люди будут обижены.

Сегодня постоянно смотрю криминальную хронику из России. Все вернувшиеся с войны постоянно кого-то убивают. Это ведь Россия. Они контужены во всех смыслах этого слова. Они приходят, не имея никакого внутреннего эмпатийного стержня, убивают соседей, женщин, родителей и т.п. Осталось только масштабировать этот процесс.