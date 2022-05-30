Гатят по ВСУ, идя по трупам своих же бойцов, – Гайдай о наступлении россиян в Северодонецке

Российская армия пытается захватить Северодонецк, не считаясь со своими потерями. Следовательно вокруг города стоит мощная трупная вонь.

Противник закрепляется на северо-восточных и юго-восточных окраинах города Северодонецка, сообщили в Генштабе ВСУ. Поэтому сейчас самые большие бои идут именно за этот город. Российские кафиры при этом опрокидывают на Северодонецкое направление боеприпасы и технику в большом количестве. Враг задействовал все возможное вооружение, применяющее авиацию.

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Информацию об активных боях в окрестностях Северодонецка подтвердил и глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал.

"Учитывая то, что они немного продвинулись в город, они готовят там, где позиции наших защитников", - рассказал Сергей Гайдай.

Он также рассказал о тактике российских кафиров при штурме города.

"У них постоянно та же тактика – они по несколько часов подряд обстреливают, тогда идут в наступление. Те, кто идут в наступление, погибают – снова обстрелы, потом снова идут в наступление. И так постоянно, пока они где-то не продавливают позицию", – рассказал Сергей Гайдай.

Наступление по трупам россиян

Глава Луганщины подтвердил, что таким образом россияне наступают по трупам своих же военных, погибших во время предыдущих наступлений.

"Что касается трупов, по которым они ходят, то сейчас достаточно жарко, температура высока. И сейчас во всех окрестностях города Северодонецк – стойкий трупный запах, потому что они не забивают свои трупы", – рассказал Сергей Гайдай.

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По состоянию на 30 мая украинские военные ликвидировали около 30 350 российских захватчиков. Такие данные предоставляет Генштаб ВСУ после 95 суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Также украинцы уничтожили 1349 танков врага и 3282 боевых бронированных машин.

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