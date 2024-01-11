Гаубицы, ракеты, боеприпасы: Латвия объявила о новой помощи Украине

Владимир Зеленский 11 января прибыл в Латвию. Этот визит украинского лидера состоялся в рамках его поездки в страны Балтии. Там украинский лидер договаривается о новой оборонной поддержке для Украины.

В ходе визита украинского лидера Латвия объявила о новом пакете поддержки для Украины. Страна продолжит поддерживать борьбу украинского народа за свободу.

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В новый пакет помощи вошли: гаубицы, боеприпасы, противотанковое оружие, ракеты, гранаты, вертолеты, дроны, устройства связи, генераторы. Латвия обязалась вести коалицию дронов в рамках формата "Рамштайн". Страна может производить очень эффективные, в то же время более дешевые дроны. Они – очень необходимы ВСУ.

В целом Латвия уже поддержала Украину более чем на 1% от ВВП страны. Сумма помощи превышает 600 миллионов евро.

Латвия финансово поддержит восстановление Украины. Кроме того, страна будет оставаться рядом с нами по пути в ЕС. Также Латвия поддерживает санкционную политику Евросоюза. Ограничения против России должны только усиливаться. Латвия будет работать над тем, чтобы передать Украине конфискованные активы страны-террористки.

Что известно о визите Зеленского в Латвию

Владимир Зеленский в январе 2024 года совершил визит в страны Балтии. В частности, 11 января украинский лидер посетил Латвию. Там президента встретили официальной церемонией, на которой раздавался украинский гимн.