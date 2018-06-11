"Гавриловские курчата": жена одиозного регионала вышла под залог в 90 млн

Подозреваемая в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области совладелица предприятия по производству курятины "Агромарс" (ТМ "Гавриловские курчата") Марина Сигал вышла под залог.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в прокуратуре.

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За Марину Сигал внесли залог в размере 90 миллионов гривен. Вместе с женщиной был арестован ее муж, экс-нардеп от Партии регионов Евгений Сигал.

Печерский суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 миллионов грн, однако за экс-нардепа пока ее не внесли. Напомним, 9 июня совладелица холдинга арестована на 60 суток с возможностью внесения залога.