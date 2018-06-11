"Гаврилівські курчата": дружина одіозного регіонала вийшла під заставу у 90 мільйонів

Підозрювана в організації пташиного могильника та забрудненні навколишнього середовища на Київщині співвласниця підприємства з виробництва курятини "Агромарс" (ТМ "Гаврилівські курчата") Марина Сігал вийшла під заставу.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у прокуратурі.

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За Марину Сігал внесли заставу в розмірі 90 мільйонів гривень. Разом з жінкою був заарештований її чоловік, екс-нардеп від Партії регіонів Євген Сігал.

Печерський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 80 мільйонів грн, проте за екс-нардепа поки її не внесли. Нагадаємо, 9 червня співвласницю холдингу заарештовали на 60 діб із можливістю внесення застави.