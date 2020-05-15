Газ для Путина – мощное оружие, и он им прекрасно владеет, – Витренко

Директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что для Владимира Путина газ – это геополитическое оружие, которым он пользуется очень давно. А Российская Федерация является мощным игроком на этом рынке.

Такое мнение он озвучил в интервью "Перекрестный допрос" на 24 канале и подчеркнул: "Путин в (газовых вопросах – 24 канал) обладает такими вещами, которых у нас и министр энергетики не знает".

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По его словам, сравнивать знания Путина и Зеленского в газовом секторе несправедливо.

"Понятно, что Зеленский гораздо хуже разбирается в газовых вопросах, но он не может разбирается в них так, как Путин... Все, что делает Путин – это сознательные действия. Россия – огромный, мощный игрок на этом рынке. Это даже не нужно сравнивать", – пояснил Витренко.

Смотрите интервью с Юрием Витренко на 24 канале:

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