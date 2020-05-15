Газ для Путіна – потужна зброя, і він нею прекрасно володіє, – Вітренко
Директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що для Володимира Путіна газ – це геополітична зброя, якою він користується дуже давно. А Російська Федерація є найпотужнішим гравцем на цьому ринку.
Таку думку він озвучив в інтерв'ю "Перехресний допит" на 24 каналі та наголосив: "Путін у (газових питаннях – 24 канал) володіє такими речами, які в нас і міністр енергетики не знає".
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За його словами, порівнювати знання Путіна та Зеленського в газовому секторі є несправедливо.
"Зрозуміло, що Зеленський набагато гірше розуміється в газових питаннях, але він не може розумітися в них так, як Путін… Все, що робить Путін – це свідомі дії. Росія – величезний, найпотужніший гравець на цьому ринку. Це навіть не потрібно порівнювати", – пояснив Вітренко.
Дивіться інтерв'ю з Юрієм Вітренком на 24 каналі:
Що відомо про зустріч Зеленського та Путіна
- Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет під час нормандської зустрічі 9 грудня 2019 року. Тоді за стіл переговорів сіли також лідери Франції Еммануель Макрон та Німеччини Ангела Меркель.
- Темою двосторонньої зустрічі стала не лише війна, але й газове питання, в обговоренні якого і брав участь Юрій Вітренко.
- У грудні 2019 року "Газпром" сплатив "Нафтогазу" 2,9 мільярда доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. А вкінці місяця Україна та Росія підписали контракт, згідно з яким РФ транспортуватиме газ через українську територію впродовж найближчих 5 років.