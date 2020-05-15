Газ для Путіна – потужна зброя, і він нею прекрасно володіє, – Вітренко

Директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що для Володимира Путіна газ – це геополітична зброя, якою він користується дуже давно. А Російська Федерація є найпотужнішим гравцем на цьому ринку.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю "Перехресний допит" на 24 каналі та наголосив: "Путін у (газових питаннях – 24 канал) володіє такими речами, які в нас і міністр енергетики не знає".

Більше читайте в інтерв'ю Це був шок для Росії: Вітренко розкрив деталі перемовин з Путіним

За його словами, порівнювати знання Путіна та Зеленського в газовому секторі є несправедливо.

"Зрозуміло, що Зеленський набагато гірше розуміється в газових питаннях, але він не може розумітися в них так, як Путін… Все, що робить Путін – це свідомі дії. Росія – величезний, найпотужніший гравець на цьому ринку. Це навіть не потрібно порівнювати", – пояснив Вітренко.

Дивіться інтерв'ю з Юрієм Вітренком на 24 каналі:

Що відомо про зустріч Зеленського та Путіна