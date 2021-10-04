Такое мнение в интервью высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что наибольшую угрозу для Украины составляет именно российский "Северный поток-2".
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"Газ – это политика"
По словам главы МИД, аргумент о том, что определенный проект является чисто экономическим не "взлетает". Как бы ни утверждала Россия и Германия, ни один газовый проект в Европе не является чисто экономическим.
Газ – это политика и безопасность. Нельзя на газ в Европе смотреть исключительно с экономической точки зрения. Какой газовый вопрос не возьми – там всегда большая политика,
– сказал он.
Как отметил Дмитрий Кулеба, рассмотрение определенного газового проекта – это всегда вопрос политического выбора.
"Не "Турецкий поток" убивает украинский транзит"
Турецкую газовую инфраструктуру нельзя рассматривать в отрыве от общего уровня отношений между Украиной и Турцией, отметил глава МИД.
При этом мы с вами понимаем, что украинский транзит убивает не "Турецкий поток", а именно "Северный поток 2". Я понимаю сентимент, который раскручивается определенными экспертами, но это действительно две разные ситуации с точки зрения контекста политики и безопасности...
– отметил Кулеба.
Если не будет работать "Северный поток 2", но будет работать "Турецкий поток", отметил он. Если же будет работать и "Турецкий поток", и "Северный поток 2", это напрямую влияет на наполненность украинской трубы.
Ускорение перехода на "зеленую энергетику" в Европе Кулеба назвал наложением на искусственно созданный газовый кризис в Европе. Который, как и "Северный поток-2", возможно, будет иметь свое эхо во всем мире.
Я не исключаю, что проблемы нашей трубы могут стать лишь маленьким елементиком общего энергетического мирового кризиса,
– подытожил Кулеба.
Газовая безопасность Украины: последние новости
- "Газпром" сообщил 10 сентября 2021 года о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Газопровод якобы должны были запустить с 1 октября. Впрочем, этого не произошло.
- Венгрия и Россия 27 сентября подписали в Будапеште долгосрочный контракт на поставку газа. Однако это будет происходить в обход Украины.
- Расходы природного газа в Украине, по оценке "Нафтогаза", вырастут примерно на 50 миллионов кубических метров ежегодно.