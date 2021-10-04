Министр МИД рассказал в интервью, что во время встречи важно обсудить военную безопасность Украины и ситуацию в зоне ООС.
Интересно Украина работает над тем, чтобы встреча "нормандской четверки" состоялась еще при Меркель
Переговоры в нормандском формате обсуждают советники мировых лидеров
Кулеба отметил, что сейчас переговоры в нормандском формате ведутся исключительно на уровне советников лидеров. Так, после визитов Ангелы Меркель в Москву и Киев состоялось два раунда консультаций, две видеоконференции.
Тема газа на них не обсуждалась, но она непосредственно давит снаружи на участников переговоров,
– заметил министр.
Он отметил, этот саммит готова провести Ангела Меркель еще в статусе канцлера Германии.
Газовый кризис создан в ручном режиме
Глава МИД отметил, что газовый кризис создали в ручном режиме, "поэтому люди понимают, что это не какая-то совокупность факторов, которые сошлись, и надо решать этот клубок". Как Кулеба объясняет, газовый кризис влияет на ситуацию безопасности и в Украине, и в Европе в целом.
Все понимают источник кризиса, как он был создан. Очевидно, в Европе есть мнение, что будет найдено решение с Россией и вопрос стабилизируется. Потому что даже в самых страшных снах западноевропейский политик или бизнесмен не может себе представить, что Россия все-таки их "кинет" и заморозит дома, фабрики и заводы,
– заявил глава МИД.
Он не исключает, что проблемы "нашей трубы могут стать лишь маленьким элементиком общего энергетического мирового кризиса".
Заметьте Газовый шантаж России: готова ли Европа ответить на энергетическую войну
Работает ли "Северный поток-2"
Отметим, что "Северный поток-2" еще не запустили. И когда газ пойдет по российскому трубопроводу, пока неизвестно.
Последние новости о "Северном потоке-2":
- "Газпром" сообщил 10 сентября 2021 года о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Газопровод якобы должны были запустить с 1 октября.
- Однако более 40 европарламентариев начали расследование деятельности "Газпрома". Компанию обвиняют в рыночных манипуляциях и шантаже.
- Советница главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук заявила, что Россия будет использовать "ПП-2" для подрыва безопасности Украины.
- Позже президент Владимир Зеленский создал рабочую группу для нейтрализации рисков в сфере энергетики из-за достройки "Северного потока-2".
- В Офисе Президента предлагают рассматривать вопросы трубопровода и транзита газа через нашу страну в рамках нормандского формата.