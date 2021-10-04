Министр МИД рассказал в интервью, что во время встречи важно обсудить военную безопасность Украины и ситуацию в зоне ООС.

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Переговоры в нормандском формате обсуждают советники мировых лидеров

Кулеба отметил, что сейчас переговоры в нормандском формате ведутся исключительно на уровне советников лидеров. Так, после визитов Ангелы Меркель в Москву и Киев состоялось два раунда консультаций, две видеоконференции.

Тема газа на них не обсуждалась, но она непосредственно давит снаружи на участников переговоров,

– заметил министр.

Он отметил, этот саммит готова провести Ангела Меркель еще в статусе канцлера Германии.

Газовый кризис создан в ручном режиме

Глава МИД отметил, что газовый кризис создали в ручном режиме, "поэтому люди понимают, что это не какая-то совокупность факторов, которые сошлись, и надо решать этот клубок". Как Кулеба объясняет, газовый кризис влияет на ситуацию безопасности и в Украине, и в Европе в целом.

Все понимают источник кризиса, как он был создан. Очевидно, в Европе есть мнение, что будет найдено решение с Россией и вопрос стабилизируется. Потому что даже в самых страшных снах западноевропейский политик или бизнесмен не может себе представить, что Россия все-таки их "кинет" и заморозит дома, фабрики и заводы,

– заявил глава МИД.

Он не исключает, что проблемы "нашей трубы могут стать лишь маленьким элементиком общего энергетического мирового кризиса".

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Работает ли "Северный поток-2"

Отметим, что "Северный поток-2" еще не запустили. И когда газ пойдет по российскому трубопроводу, пока неизвестно.

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