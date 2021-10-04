Таку думку в інтерв'ю висловив очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що найбільшу загрозу для України становить саме російський "Північний потік-2".
До теми Газова криза в Європі: Кулеба закликає обговорити "Північний потік-2" у нормандському форматі
"Газ – це політика"
За словами очільника МЗС, аргумент про те, що певний проєкт є суто економічним не "злітає". Як би не стверджувала Росія чи Німеччина, жоден газовий проєкт у Європі не є суто економічним.
Газ – це політика і безпека. Не можна на газ у Європі дивитися виключно з економічної точки зору. Яке газове питання не візьми – там завжди є велика політика,
– сказав він.
Як зазначив Дмитро Кулеба, розгляд певного газового проєкту – це завжди питання політичного вибору.
"Не "Турецький потік" вбиває український транзит
Турецьку газову інфраструктуру не можна розглядати у відриві від загального рівня відносин між Україною та Туреччиною, зазначив глава МЗС.
При цьому ми з вами розуміємо, що український транзит вбиває не "Турецький потік", а саме "Північний потік 2". Я розумію сентимент, який розкручується певними експертами, але це дійсно дві різні ситуації з точки зору політичного та безпекового контексту…
– зазначив Кулеба.
Якщо не працюватиме "Північний потік 2", але працюватиме "Турецький потік", відзначив він. Якщо ж працюватиме і "Турецький потік", і "Північний потік 2", це безпосередньо впливає на наповненість української труби.
Пришвидшення переходу на "зелену енергетику" в Європі Кулеба назвав накладанням на штучно створену газову кризу у Європі. Яка, як і "Північний потік-2", можливо, матиме своє відлуння у всьому світі.
Я не виключаю, що проблеми нашої труби можуть стати лише маленьким елементиком загальної енергетичної світової кризи,
– підсумував Кулеба.
Газова безпека України: останні новини
- "Газпром" повідомив 10 вересня 2021 року про завершення будівництва газогону "Північний потік-2". Газопровід нібито мали запустити з 1 жовтня. Втім, цього не сталося.
- Угорщина та Росія 27 вересня підписали у Будапешті довгостроковий контракт на постачання газу. Однак це відбуватиметься в обхід України.
- Витрати природного газу в Україні, за оцінкою "Нафтогазу", зростуть приблизно на 50 мільйонів кубічних метрів щороку.