Таку думку в інтерв'ю висловив очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що найбільшу загрозу для України становить саме російський "Північний потік-2".

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"Газ – це політика"

За словами очільника МЗС, аргумент про те, що певний проєкт є суто економічним не "злітає". Як би не стверджувала Росія чи Німеччина, жоден газовий проєкт у Європі не є суто економічним.

Газ – це політика і безпека. Не можна на газ у Європі дивитися виключно з економічної точки зору. Яке газове питання не візьми – там завжди є велика політика,

– сказав він.

Як зазначив Дмитро Кулеба, розгляд певного газового проєкту – це завжди питання політичного вибору.

"Не "Турецький потік" вбиває український транзит

Турецьку газову інфраструктуру не можна розглядати у відриві від загального рівня відносин між Україною та Туреччиною, зазначив глава МЗС.

При цьому ми з вами розуміємо, що український транзит вбиває не "Турецький потік", а саме "Північний потік 2". Я розумію сентимент, який розкручується певними експертами, але це дійсно дві різні ситуації з точки зору політичного та безпекового контексту…

– зазначив Кулеба.

Якщо не працюватиме "Північний потік 2", але працюватиме "Турецький потік", відзначив він. Якщо ж працюватиме і "Турецький потік", і "Північний потік 2", це безпосередньо впливає на наповненість української труби.

Нагадаємо! Згадки про "Турецький потік" з'явилися наприкінці вересня, коли Росія і Угорщина уклали договір щодо транспортування в обхід України. Блакитне паливо йтиме з Росії через газопровід "Балканський потік" – це продовження "Турецького потоку" і трубопроводи Південно-Східної Європи.

Пришвидшення переходу на "зелену енергетику" в Європі Кулеба назвав накладанням на штучно створену газову кризу у Європі. Яка, як і "Північний потік-2", можливо, матиме своє відлуння у всьому світі.

Я не виключаю, що проблеми нашої труби можуть стати лише маленьким елементиком загальної енергетичної світової кризи,

– підсумував Кулеба.

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