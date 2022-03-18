Газа в украинских подземных хранилищах – хватит, – глава "Нафтогаза"

Газа в украинских подземных хранилищах достаточно, чтобы обеспечить нужды населения. Сейчас там находится 9,5 миллиарда кубометров газа.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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Он сообщил, что добыча упала по сравнению с довоенным периодом. Но в то же время, он на 1,5% превышает объем добычи в этот же период прошлого года.

"Сегодня, несмотря на войну, украинские газовики продолжают бурение в безопасных районах. Будут осваиваться новые скважины, что позволит увеличить добычу газа", – сказал Витренко.

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