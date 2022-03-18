Про це заявив голова НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко.

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Він повідомив, що видобуток впав у порівнянні з довоєнним періодом. Але водночас він на 1,5% перебільшує обсяг видобутку у цей же період минулого року.

"Сьогодні, не давлячись на війну, українські газовики продовжують буріння в безпечних районах. Будуть освоюватися нові свердловини, і це дозволить збільшити видобуток газу", – сказав Вітренко.

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