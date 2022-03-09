Такі фейки окупанти взялись поширювати у Генічеському районі. Компанія "Нафтогаз" відреагувала й спростувала цю брехню.

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Спростовуємо ці дані. Частина інформації, яка розсилається з невідомих адрес, дійсно є повідомленням компанії, але з датою розсилки липень 2021 року. Частина фейкової інформації сфабрикована невідомими людьми і поширюється в місцевих чатах і групах в соцмережах,

– заявили в "Нафтогазі".

Там запевняють, що не вносили зміни у тарифний план "Фіксований". Він перестане діяти 30 квітня 2022 року. Зараз всі клієнти за цим тарифним планом отримують газ за ціною 7,96 гривень за метр кубічний з ПДВ, без вартості доставки.

У компанії також запевнили, що не будуть застосовувати жодних штрафів чи відключень клієнтів від газопостачання на час війни.



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