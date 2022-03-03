Газета в Якутске вышла с обложкой "Нет войне", но ее запретили продавать
3 марта 2022 , 07:54Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Новая газета"
Антивоенные настроения дошли и до российского Якутска. Там выпустили газету с надписью на обложке: "Нет войне". Однако цензура ее сразу запретила.
Речь идет о газете под названием "Все для вас". По информации, главный офис горпечати запретил продавать ее "на всякий случай".
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У них там лозунг
"У них там лозунг... Ну, не знаю... Мы попросили у них, чтобы разрешение было...", – заявили в ведомстве.
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