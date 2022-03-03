Газета в Якутске вышла с обложкой "Нет войне", но ее запретили продавать

Антивоенные настроения дошли и до российского Якутска. Там выпустили газету с надписью на обложке: "Нет войне". Однако цензура ее сразу запретила.

Речь идет о газете под названием "Все для вас". По информации, главный офис горпечати запретил продавать ее "на всякий случай".

К теме Цензура не так страшна, как убийства украинцев, молчать нас не заставите, – заявление российского СМИ

У них там лозунг

"У них там лозунг... Ну, не знаю... Мы попросили у них, чтобы разрешение было...", – заявили в ведомстве.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!