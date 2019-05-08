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      Газету с пропагандой коммунизма раздавали в Бердянске в День памяти и примирения

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      В Бердянске раздавали газету с пропагандой коммунизма
      В Бердянске раздавали газету с пропагандой коммунизма / "Нацкорпус"

      В День памяти и примирения в центре Бердянска представители "Союза левых сил" раздавали прохожим выпуск газеты "Патриот Приазовья", который пропагандирует идеи коммунизма. Это при том, что в Украине с 2015 года действует закон об осуждении коммунистического режима и запрете пропаганды его символики.

      Тираж этого издания распространяли бесплатно, хотя на первой полосе была указана стоимость подписки на газету, сообщили активисты "Нацкорпуса".

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      В выпуске "Патриота Приазовья" опубликован текст обращения советского вождя Иосифа Сталина к гражданам от 9 мая 1935 года. Это противоречит статье закона о запрете использования цитат лиц, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии.

      А еще в газете опубликован материал под заголовком "Ленина помнит народ". Он противоречит статье, которая запрещает создавать положительный образ лиц, занимавших руководящие должности в коммунистической партии.

      В газете также опубликована выдержка из доклада первого секретаря запрещенной в Украине Коммунистической партии Петра Симоненко.

      газета Бердянськ пропаганда комунізм
      Материал про Ленина в газете "Патриота Приазовья"

      К запрещенной символике относятся: герб и флаг СССР, союзных республик, нацистской Германии 1939-1945 годов; атрибутику, в которой изображено сочетание серпа и молота, пятиконечной звезды; флаги и другие символы коммунистической партии; изображения или надписи, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в высших органах СССР и тому подобное.

      Что такое День памяти и примирения?
      День памяти жертв Второй мировой войны и примирения между странами-участниками войны. Это памятный день в Украине и Европе, который отмечают 8 мая – в годовщину капитуляции нацистской Германии. Это событие принято рассматривать как символ победы над нацизмом.

      Смотрите видео с мифами о 9 мая:

       

      blog_ava
      Красный мак – что символизирует этот цветок в День памяти и примирения
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      6823
      Теги: Новости Украины День Победы 9 мая Петр Симоненко Ленин Новости Запорожья Бердянск Национальный корпус Декоммунизация Российская пропаганда
      Источник: 24 канал
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