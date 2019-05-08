Газету с пропагандой коммунизма раздавали в Бердянске в День памяти и примирения

В День памяти и примирения в центре Бердянска представители "Союза левых сил" раздавали прохожим выпуск газеты "Патриот Приазовья", который пропагандирует идеи коммунизма. Это при том, что в Украине с 2015 года действует закон об осуждении коммунистического режима и запрете пропаганды его символики.

Тираж этого издания распространяли бесплатно, хотя на первой полосе была указана стоимость подписки на газету, сообщили активисты "Нацкорпуса".

Читайте также: Какое наказание грозит за использование георгиевских лент: инфографика

В выпуске "Патриота Приазовья" опубликован текст обращения советского вождя Иосифа Сталина к гражданам от 9 мая 1935 года. Это противоречит статье закона о запрете использования цитат лиц, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии.

А еще в газете опубликован материал под заголовком "Ленина помнит народ". Он противоречит статье, которая запрещает создавать положительный образ лиц, занимавших руководящие должности в коммунистической партии.

В газете также опубликована выдержка из доклада первого секретаря запрещенной в Украине Коммунистической партии Петра Симоненко.



Материал про Ленина в газете "Патриота Приазовья"

К запрещенной символике относятся: герб и флаг СССР, союзных республик, нацистской Германии 1939-1945 годов; атрибутику, в которой изображено сочетание серпа и молота, пятиконечной звезды; флаги и другие символы коммунистической партии; изображения или надписи, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в высших органах СССР и тому подобное.

Что такое День памяти и примирения?

День памяти жертв Второй мировой войны и примирения между странами-участниками войны. Это памятный день в Украине и Европе, который отмечают 8 мая – в годовщину капитуляции нацистской Германии. Это событие принято рассматривать как символ победы над нацизмом.

Смотрите видео с мифами о 9 мая: