Газету з пропагандою комунізму роздавали в Бердянську в День пам’яті та примирення

В День пам'яті та примирення в центрі Бердянська представники "Союзу лівих сил" роздавали перехожим випуск газети "Патриот Приазовья", який пропагує ідеї комунізму. Це при тому, що в Україні з 2015 року діє закон про засудження комуністичного режиму та заборону пропаганди його символіки.

Тираж цього видання розповсюджували безкоштовно, хоча на першій шпальті була вказана вартість підписки на газету, повідомили активісти "Нацкорпусу".

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У випуску "Патриота Приазовья" опублікований текст звернення радянського вождя Йосипа Сталіна до громадян від 9 травня 1935 року. Це суперечить статті закону про заборону використання цитат осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії.



А ще в газеті опублікований матеріал під заголовком "Ленина помнит народ". Він суперечить статті, що забороняє створювати позитивний образ осіб, які займали керівні посади у комуністичній партії.



У газеті також опубліковано витяг з доповіді першого секретаря забороненої в Україні Комуністичної партії Петра Симоненка.



Матеріал про Леніна в газеті "Патриота Приазовья"

До забороненої символіки відносять: герб і прапор СРСР, союзних республік, нацистської Німеччини 1939-1945 років; атрибутику, в якій зображене поєднання серпа та молота, п'ятикутної зірки; прапори та інші символи комуністичної партії; зображення чи написи, присвячені особам, що обіймали керівні посади в вищих органах СРСР тощо.

Що таке День пам’яті та примирення? День пам'яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасниками війни. Це пам'ятний день в Україні та Європі, який відзначають 8 травня – в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Цю подію прийнято розглядати як символ перемоги над нацизмом.

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