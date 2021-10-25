На газопроводе в России произошел выброс метана: его заметили на снимках из космоса
В Нижегородской области в России случился выброс метана. Это случилось на участке, где "Газпром" проводил ремонтные работы.
В российской компании пояснили, что во время ремонта сбросили незначительную часть газа. Об этом сообщили иностранные издания.
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В России произошел выброс метана, который виден из космоса
Компания Kayrros SAS, которая занимается анализом данных со спутниковых снимков, первой обратила внимание на выброс, что заметили из космоса.
"Газпром", отвечая на запрос о выбросе, заявил, что во время ремонта газопровода была сброшена незначительная часть газа, "которую было технически невозможно хранить",
– написало издание.
Однако российская компания-монополист не уточнила параметры сброса. Компания Kayrros SAS предположила, что скорость сброса была около 164 тонн метана в час.
"Если сброс происходил в течение часа, то его последствия для климата можно сравнить с выбросами от 8 тысяч автомобилей в Великобритании за целый год. Метан, как считается, в краткосрочной перспективе влияет на глобальное потепление более чем в 80 раз сильнее, чем углекислый газ", – написало издание.
Компания Kayrros SAS показала выброс метана на газопроводе в России / Фото Kayrros SAS
Что известно о масштабном выбросе метана в России
- Выброс издание назвало пятым по масштабам среди обнаруженных в этом году в российском нефтегазовом секторе.
- В СМИ также вспомнили, что нефтяная отрасль является одной из основных источников выброса метана.
- Более того, США и ЕС продвигают инициативу по снижению выбросов парниковых газов, включая метан. Хотят до 2030 года снизить их уровень на 30% от уровня 2020 года. Однако пока Россия не проявила желания присоединиться.