У російській компанії пояснили, що під час ремонту скинули незначну частину газу. Про це повідомили іноземні видання.

До теми У Росії допустили повторення енергетичної кризи в Європі

У Росії трапився викид метану, який видно з космосу

Компанія Kayrros SAS, що займається аналізом даних з супутникових знімків, першою звернула увагу на викид, що помітили з космосу.

"Газпром", відповідаючи на запит про викид, заявив, що під час ремонту газопроводу була скинута незначна частина газу, "яку було технічно неможливо зберігати",

– написало видання.

Проте російська компанія-монополіст не уточнила параметри скидання. Компанія Kayrros SAS припустила, що швидкість скидання була близько 164 тонн метану в годину.

"Якщо скидання відбувався протягом години, то його наслідки для клімату можна порівняти з викидами від 8 тисячі автомобілів у Великій Британії за цілий рік. Метан, як вважається, в короткостроковій перспективі впливає на глобальне потепління більш ніж в 80 разів сильніше, ніж вуглекислий газ", – написало видання.



Компанія Kayrros SAS показала викид метану на газопроводі в Росії / Фото Kayrros SAS

Що відомо про масштабний викид метану в Росії