У російській компанії пояснили, що під час ремонту скинули незначну частину газу. Про це повідомили іноземні видання.
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У Росії трапився викид метану, який видно з космосу
Компанія Kayrros SAS, що займається аналізом даних з супутникових знімків, першою звернула увагу на викид, що помітили з космосу.
"Газпром", відповідаючи на запит про викид, заявив, що під час ремонту газопроводу була скинута незначна частина газу, "яку було технічно неможливо зберігати",
– написало видання.
Проте російська компанія-монополіст не уточнила параметри скидання. Компанія Kayrros SAS припустила, що швидкість скидання була близько 164 тонн метану в годину.
"Якщо скидання відбувався протягом години, то його наслідки для клімату можна порівняти з викидами від 8 тисячі автомобілів у Великій Британії за цілий рік. Метан, як вважається, в короткостроковій перспективі впливає на глобальне потепління більш ніж в 80 разів сильніше, ніж вуглекислий газ", – написало видання.
Компанія Kayrros SAS показала викид метану на газопроводі в Росії / Фото Kayrros SAS
Що відомо про масштабний викид метану в Росії
- Викид видання назвало п'ятим за масштабами серед виявлених у цьому році в російському нафтогазовому секторі.
- У ЗМІ також пригадали, що нафтова галузь є однією з основних джерел викиду метану.
- Ба більше, США та ЄС просувають ініціативу щодо зниження викидів парникових газів, включаючи метан. Хочуть до 2030 року знизити їх рівень на 30% від рівня 2020 року. Проте наразі Росія не проявила бажання приєднатися.