На газовом заводе в Сирии прогремел взрыв: поблизости была военная база США

На газоперерабатывающем заводе Conoco в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии 11 июля произошел взрыв. Рядом была военная база США.

Взрыв прогремел на территории военной базы американских оккупационных сил на востоке страны. Он произошел перед полуночью.

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Что известно о взрыве

Впоследствии в районе после взрыва наблюдались необычные передвижения оккупационных сил. Причина взрыва неизвестна.

Израильское издание The Jerusalem Post сообщило, что взрыв могли вызвать минометным снарядом. Они ссылаются на местный источник новостей Deir Ezzor 24.

Что говорят в США

Как сообщают СМИ, Министерство обороны США в то же время заявило, что взрыв стал результатом "непрямой атаки" на американских военных.

К счастью, жертв, пострадавших и разрушений нет.

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