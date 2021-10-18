Газовый кризис: каких проблем нам ждать этой зимой

Говорят, есть предложение забрать и поделить. Газ. Ну, в рамках экстренных мер и борьбы с олигархами заставить украинских производителей газа, компании, которые добывают газ у нас в стране, продавать его не по рыночным ценам. А по государственным. Которые в пять раз ниже рынка. В общем, нечего буржуям наживаться на народном горе.

Причина этого желания – рекордно высокие цены на европейском рынке газа. И власть пообещала всем дешевый газ. Но где взять его, не знает. И вот нашли выход из положения. Законно ли это? Нет. Правильно ли это? Нет. Поможет ли это пройти зиму? Нет.

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Что происходит, когда государство начинает регулировать цены на товар? Правильно, этот товар пропадает. Венесуэла не даст соврать. Что сделают частные производители газа если у них начнут забирать их газ? Они перестанут его добывать. Ибо смысл? Что увидят иностранные инвесторы, потенциальные? Что нечего в Украину соваться. И на этом моменте можно передать привет повышению добычи украинского газа.

И вот тут начинается самое интересное. Какие два высоких риска нас ждут этой зимой. Первый – очень высокие рыночные цены на газ. И это больно. Но это не главное. Ключевая проблема – это недостаток газа и угля. Условно говоря, в определенный момент, может стать нечем топить. В прямом смысле этого слова. Запасы угля очень низкие. И взять его негде. В мире дефицит. Это глобальная проблема. Газ дорогой. И его тоже может не хватить. И не факт, что в этот момент Путин не заблокирует импорт Украиной электроэнергии.

И что самое глупое можно сделать в такой момент? Правильно, спровоцировать еще больший дефицит газа. Заставить украинские компании поскорее распродать все, что есть в хранилищах.

Гениально.

Простые решение хороши всем, кроме одного. Они не работают.

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Какое возможно рыночное решение? Если у правительства нет денег, а цены бьют рекорды? Повышение ренты. Больше прибыль больше налога. Это разумно. Законно. Если принять законодательные изменения. И всем приемлемо. Ведь ситуация экстраординарная.

Использовать методы Шарикова и провоцировать дефицит газа в условиях его недостатка – это выстрел самим себе в ногу.

И важно понимать. Самая большая проблема для власти не цена. Этой зимой самая большая проблема – это дефицит. Никто же не хочет сидеть в холодных домах без света в феврале.