россия в очередной раз "насадила" Германию на свой старый крючок
Источник:фейсбук Алены Осмоловской
россия три недели давит на немцев, заявляя, что не будет качать газ в Германию по "северному потоку", потому что в Канаде под санкциями застряла газовая турбина (которая для прокачки не является критической, и все это знают, и все знают, что все знают).
"Форс-мажор" в российском стиле
Канада закрывает глаза на критику собственных избирателей, делает исключение из санкций и отправляет турбину в Германию, чтобы та передала ее раше. Ведь это так важно (хотя все знают, что нет).
Похожее Кто дожал Канаду в скандале с российской турбиной и есть ли шанс отыграть все назадВ ответ раша сообщает своим контрагентам, что у нее уже месяц "форс-мажор" и газа через "северный поток" не ждите. А когда закончится? А кто знает.
Наш форс-мажор по транзиту через оккупированную Луганщину и зону боевых действий "газпром" при этом форс-мажором не признает. Да и даже там, где нет боевых действий и форс-мажора, качает чуть-чуть, менее 40% контрактных объемов.
Важно россияне, идите нах*р, мы рассчитываем выжить, или Шесть ингредиентов украинской победы
Без шантажа ни шагу
То есть между "газпромом" и его немецкими контрагентами уже сейчас существует прямой законтрактованный маршрут, по которому компания может доставить газ и полностью выполнить свои обязательства. Даже если все семь турбин "северного потока" внезапно выйдут из строя.
Дожить до конца арбитражей "газпром", похоже, не планирует. А может, надеется, что его германские контрагенты не доживут. А может, так совпало просто.
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