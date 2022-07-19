россия в очередной раз "насадила" Германию на свой старый крючок

россия три недели давит на немцев, заявляя, что не будет качать газ в Германию по "северному потоку", потому что в Канаде под санкциями застряла газовая турбина (которая для прокачки не является критической, и все это знают, и все знают, что все знают).

"Форс-мажор" в российском стиле

Канада закрывает глаза на критику собственных избирателей, делает исключение из санкций и отправляет турбину в Германию, чтобы та передала ее раше. Ведь это так важно (хотя все знают, что нет).

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В ответ раша сообщает своим контрагентам, что у нее уже месяц "форс-мажор" и газа через "северный поток" не ждите. А когда закончится? А кто знает.

Наш форс-мажор по транзиту через оккупированную Луганщину и зону боевых действий "газпром" при этом форс-мажором не признает. Да и даже там, где нет боевых действий и форс-мажора, качает чуть-чуть, менее 40% контрактных объемов.

Важно россияне, идите нах*р, мы рассчитываем выжить, или Шесть ингредиентов украинской победы

Без шантажа ни шагу

То есть между "газпромом" и его немецкими контрагентами уже сейчас существует прямой законтрактованный маршрут, по которому компания может доставить газ и полностью выполнить свои обязательства. Даже если все семь турбин "северного потока" внезапно выйдут из строя.

Дожить до конца арбитражей "газпром", похоже, не планирует. А может, надеется, что его германские контрагенты не доживут. А может, так совпало просто.

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