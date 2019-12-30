Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на 5 лет

В Вене завершился финальный этап переговоров "Нафтогаза" и "Газпрома". Украина и Россия окончательно согласовали контракт для осуществления транзита. Согласно ему Россия будет транспортировать газ через украинскую территорию в течение ближайших 5 лет.

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Как отметил гарант в своем телеграмм-канале, в течение этих 5 лет Украина получит минимум более 7 миллиардов долларов. Также стороны могут продлить контракт еще на десять лет.

Украинская ГТС будет загружена, а это – энергетическая безопасность и благосостояние украинцев! Минимально гарантированная прокачка – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре. Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности,

– констатировал Зеленский

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Отреагировал на подписание соглашения и украинский премьер-министр Алексей Гончарук. Он отметил, что были защищены национальные интересы Украины. Подписание этого соглашения положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке.

"Украина в очередной раз доказала европейским партнерам, что является надежным партнером, который выполняет свои обязательства и гарантирует энергетическую безопасность в регионе", – заявил Гончарук.

По его словам, этот документ является результатом слаженной работы и был очередным сложным вызовом. Он добавил, все кто приобщился к этому событию (президент, правительственная команда, парамент, представители "Нафтогаза") сделали невозможное, чтобы этот документ наконец был подписан.

Что говорят о контракт с Россией по транзиту газа в "Нафтогазе"

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что он этот договор подписал в Вене 30 декабря в 14:30, а глава "Газпрома" Алексей Миллер – вечером в Санкт-Петербурге.

"Мы с ним вели переговоры до глубокой ночи, надеясь, что подпишем контракты в одном месте, но мне для подписания нужны были согласования правления и Наблюдательного Совета "Нафтогаза", а также Кабмина, поэтому пришлось перенести подписание и делать это уже по очереди и дистанционно", – пояснил он.

По его словам, совсем недавно была вероятность того, что Россия с 1 января полностью прекратит транзит газа через украинскую территорию. Как пример, он приводит данные Оксфордского института энергетических исследований, согласно которым "Газпрому" не хватало совсем немного, чтобы обходиться не только без транзита через Украину, а и даже без "Северного потока – 2". А этот дефицит мощностей "Газпром" перекрыл бы благодаря хранилищам газа в Европе и поставкам сжиженного газа с терминала на Ямале.

Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу «качай или плати» на пять лет, является неординарным событием при таких условиях. Замечу, что это впервые в истории Украины, когда "Газпром" заключил контракт на транзит по европейским принципу «качай или плати». До этого времени только закупки газа у "Газпрома" покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом «бери или плати». Также отмечу, что гарантированные объемы транзита по этому принципу значительно превышают объемы, которые называли наши международные партнеры как вариант, который они попытаются обеспечить для Украины, и на который мы должны согласиться,

– подчеркнул Витренко.

Руководитель "Нафтогаза" подчеркнул, что знаменательным событием также является переход на европейские правила по транзиту газа. К этому времени стороны работали по правилам, которые сложились еще в советское время. И это блокировало транзит для использования только "Газпромом", а также не позволяло Украине полностью интегрироваться в европейский рынок.

Витренко добавил, что Украина и Россия также подписали соглашение об урегулировании, по которому "Газпром" полностью прекращает обжалование решений Стокгольмского арбитража. По его словам, хотя россияне имеют значительно меньшую вероятность выигрыша, но говорится о десятках миллиардов долларов, что даже больше, чем сумма исков Украины.

"Важно понимать, что наши исковые требования на 12,2 миллиарда долларов были прежде всего следствием ожиданий прекращения транзита. Другими словами, мы могли бы выиграть в арбитраже эти 12,2 миллиарда только, если бы "Газпром" отказался от транзита. А он не отказался. Фактически с нашей стороны это был экономический стимул для "Газпрома" возобновить транзит. Также замечу, что далеко не всегда удается выиграть всю сумму иска на такие большие деньги. Арбитраж обычно нам присуждает меньшую компенсацию, чем мы требуем", – отметил он.

В пресс-службе "Нафтогаза", со своей стороны, отметили, что рекордные запасы газа в хранилищах позволили не волноваться о прохождении отопительного сезона при любых сценариях, а санкции США против "Северного потока-2" заставили "Газпром" начать волноваться о выполнении своих обязательств перед европейскими потребителями. Также положительно на ситуацию повлиял и вовремя проведенный анбалдинг ГТС Украины.

Что этому предшествовало

Что предусматривают (предварительные) договоренности о продлении транзита