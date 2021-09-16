Об этом советник министра энергетики сообщила в эфире программы "Право на владу" на "1+1".

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"Газпром" должен избавиться от своего монопольного положения. И это основное требование европейского законодательства,

– сказала дипломат.

Лана Зеркаль объяснила, что именно поэтому "Нафтогаз" проходил процесс анбандлинга.

"Здесь присутствует Сергей Макогон, которые возглавляет "Оператора газотранспортной системы". Он руководитель газотранспортной системы, а Юрий Витренко – председатель "Нафтогаза", между ними нет никаких связей, они самостоятельны", – отметила она.

Так должен работать "Северный поток-2"

Советник министра отметила, что по такому принципу должен действовать в Европе и "Северный поток-2".

По ее словам, для этого россиянам придется вносить изменения в свое законодательство и использовать эту трубу сможет уже не только "Газпром", но и другие соискатели, которые могут поставлять газ в Европу,

– продолжила Лана Зеркаль.

Однако, по ее словам, украинская ГТС сможет конкурировать с другими потоками, которые идут в Европу.

"И будут цены намного меньше, "Газпром" уже не сможет диктовать условия поставок газа в Европу и не сможет контролировать эти цены в Европе, – добавила дипломат.

Обратите внимание! Советник министра энергетики Лана Зеркаль объяснила, что планы Москвы о начале поставок с 1 октября далеки от реальности. Ведь запуск "Северного потока-2" невозможен без сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газотранспортной системы.