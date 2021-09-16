Об этом советник министра энергетики сообщила в эфире программы "Право на владу" на "1+1".
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"Газпром" должен избавиться от своего монопольного положения. И это основное требование европейского законодательства,
– сказала дипломат.
Лана Зеркаль объяснила, что именно поэтому "Нафтогаз" проходил процесс анбандлинга.
"Здесь присутствует Сергей Макогон, которые возглавляет "Оператора газотранспортной системы". Он руководитель газотранспортной системы, а Юрий Витренко – председатель "Нафтогаза", между ними нет никаких связей, они самостоятельны", – отметила она.
Так должен работать "Северный поток-2"
Советник министра отметила, что по такому принципу должен действовать в Европе и "Северный поток-2".
По ее словам, для этого россиянам придется вносить изменения в свое законодательство и использовать эту трубу сможет уже не только "Газпром", но и другие соискатели, которые могут поставлять газ в Европу,
– продолжила Лана Зеркаль.
Однако, по ее словам, украинская ГТС сможет конкурировать с другими потоками, которые идут в Европу.
"И будут цены намного меньше, "Газпром" уже не сможет диктовать условия поставок газа в Европу и не сможет контролировать эти цены в Европе, – добавила дипломат.