Про це радниця міністра енергетики повідомила в ефірі програми "Право на владу" на "1+1".

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"Газпром" повинен позбутися свого монопольного становища. І це основна вимога європейського законодавства,

– сказала дипломатка.

Лана Зеркаль пояснила, що саме тому "Нафтогаз" проходив процес анбандлінгу.

"Тут присутній Сергій Макогон, які очолює "Оператора газотранспортної системи". Він є керівником газотранспортної системи, а Юрій Вітренко – головою "Нафтогазу", Між ними немає ніяких зв'язків, вони самостійні", – зауважила вона.

Так має працювати "Північний потік-2"

Радниця міністра наголосила, що за таким принципом повинен діяти в Європі й "Північний потік-2".

За її словами, для цього росіянам доведеться вносити зміни у своє законодавство і використовувати цю трубу зможе вже не тільки "Газпром ", а й інші здобувачі, які можуть поставляти газ в Європу,

– продовжила Лана Зеркаль.

Водночас, за її словами, українська ГТС зможе конкурувати з іншими потоками, які йдуть до Європи.

"І будуть ціни набагато менше, "Газпром "вже не зможе диктувати умови поставок газу в Європу і не зможе контролювати ці ціни в Європі, – додала дипломатка.

Зверніть увагу! Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль пояснила, що плани Москви про початок поставок з 1 жовтня далекі від реальності. Адже запуск "Північного потоку-2" неможливий без сертифікації Nord Stream 2 AG як незалежного оператора газотранспортної системи.