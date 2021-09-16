Про це радниця міністра енергетики повідомила в ефірі програми "Право на владу" на "1+1".
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"Газпром" повинен позбутися свого монопольного становища. І це основна вимога європейського законодавства,
– сказала дипломатка.
Лана Зеркаль пояснила, що саме тому "Нафтогаз" проходив процес анбандлінгу.
"Тут присутній Сергій Макогон, які очолює "Оператора газотранспортної системи". Він є керівником газотранспортної системи, а Юрій Вітренко – головою "Нафтогазу", Між ними немає ніяких зв'язків, вони самостійні", – зауважила вона.
Так має працювати "Північний потік-2"
Радниця міністра наголосила, що за таким принципом повинен діяти в Європі й "Північний потік-2".
За її словами, для цього росіянам доведеться вносити зміни у своє законодавство і використовувати цю трубу зможе вже не тільки "Газпром ", а й інші здобувачі, які можуть поставляти газ в Європу,
– продовжила Лана Зеркаль.
Водночас, за її словами, українська ГТС зможе конкурувати з іншими потоками, які йдуть до Європи.
"І будуть ціни набагато менше, "Газпром "вже не зможе диктувати умови поставок газу в Європу і не зможе контролювати ці ціни в Європі, – додала дипломатка.