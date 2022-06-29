Деньги считать не будут, – Омельченко считает, что "Газпром" может полностью остановить поставки

После саммита G7 все лидеры заверили, что они рассматривают возможность установления предельной цены на российские газ и нефть. Однако это может привести и к обратному эффекту со стороны россиян.

Кремль может прекратить поставки газа в Европу

Об этом 24 каналу рассказал директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко. Он считает, что в Европе не до конца понимают психологию России и то, что Кремль решил идти до конца.

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По его словам, в Москве готовы пожертвовать деньгами, репутацией и вообще всем, чтобы победить в этой войне. Там рассчитывают сделать это путем угрозы замораживания Евросоюза, повышения цен и остановки экономики.

Здесь уж деньги считать "Газпром" не будет. Если ЕС примет такие меры, то я не исключаю, что "Газпром" может прекратить подачу газа по всем маршрутам,

– сказал Омельченко.

Он добавил, что к таким действиям нужно быть готовыми. В частности, это касается и Украины.

"Риски нулевого транзита по территории Украины чрезвычайно высоки, а это значит, что наш оператор по транспортной системе должен перейти к плану "Ч", – объяснил эксперт.

Это, считает он, тоже будет непросто, поскольку в подземных хранилищах к началу отопительного сезона должно быть не менее 15 – 16 миллиардов кубических метров газа, а сейчас там ориентировочно 10,6 миллиарда кубометров.

Риски для Украины

Владимир Омельченко сказал, что, чтобы у украинских потребителей газа не было особых проблем в зимний период, нужно позаботиться о достаточных запасах уже сейчас.

У Украины достаточно мощная собственная добыча газа. По словам эксперта, к отопительному сезону нужно будет докупить ориентировочно 3 – 4 миллиарда кубометров газа. Он отметил, что при таких объемах речь не идет о критических для государства суммах, а Украина может взять кредит. Главное – законтрактоваться и обеспечить закачку топлива уже в ближайшее время.

Омельченко предположил, что "Газпром" может прекратить поставки газа в Европу: смотрите видео