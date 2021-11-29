В компании подчеркнули, что не видят предпосылок для их уменьшения. По крайней мере, в ближайшие месяцы. Такое заявление сделал один из топ-менеджеров "Газпрома".

Украина заинтересована в дальнейшем транзите российского газа через свою территорию, – Зеленский

Что говорят в "Газпроме"

Чиновник компании подчеркнул, что высокие цены на газ негативно влияют на спрос. В то же время он прогнозирует, что в 2022 году прибыль "Газпрома" может быть больше, чем в 2021 году. При этом экспорт газа намерены оставить на уровне нынешних показателей.

Обратите внимание! Ранее "Газпром" отказался бронировать дополнительный транзит газа через Украину на декабрь. Аналогично завершились и прошлые аукционы – на октябрь и ноябрь.

Что этому предшествовало