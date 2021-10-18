Согласно итогам аукционов, российский монополист не забронировал дополнительный транзит на ноябрь. Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" предлагала мощности на 2 маршрутах.

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Речь идет о газоизмерительной станции "Суджа" на границе между Сумской областью и Курской областью России – 9,8 миллиона кубометров в сутки. Второй маршрут – ГИС "Сохрановка" на границе между Луганской и Ростовской областями – 5,2 миллиона кубометров в сутки.

Впрочем, как и раньше, они остались ненужными.

Обратите внимание! "Газпром" и ранее отказывался от бронирования мощностей, которые "Оператор газотранспортной системы Украины" выставлял на аукционы.

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