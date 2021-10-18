Согласно итогам аукционов, российский монополист не забронировал дополнительный транзит на ноябрь. Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" предлагала мощности на 2 маршрутах.
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Речь идет о газоизмерительной станции "Суджа" на границе между Сумской областью и Курской областью России – 9,8 миллиона кубометров в сутки. Второй маршрут – ГИС "Сохрановка" на границе между Луганской и Ростовской областями – 5,2 миллиона кубометров в сутки.
Впрочем, как и раньше, они остались ненужными.
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Российский газ и Украина: коротко
- У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 миллиардов кубометров. Это 109 миллионов кубометров в сутки.
- "Газпром" с начала 2021 года трижды уменьшал объемы транзита газотранспортной системой Украины. В частности, 1 января – со 186 до 124 миллионов кубометров в сутки.
- Владимир Путин заявил, что "Газпрому" невыгодно наращивать транзит газа в Европу через украинскую территорию. По его словам, транспортировка другими маршрутами для России значительно дешевле.
- В Кремле заявили, что пока не готовы говорить о новом контракте с Украиной по транзиту газа.