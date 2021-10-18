Згідно з підсумками аукціонів, російський держмонополіст не забронював додатковий транзит на листопад. Компанія "Оператор газотранспортної системи України" пропонувала потужності на 2 маршрутах.

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Мовиться про газовимірювальну станцію "Суджа" на кордоні між Сумською областю та Курською областю Росії – 9,8 мільйона кубометрів на добу. Другий маршрут – ГВС "Сохранівка" на кордоні між Луганською та Ростовською областями – 5,2 мільйона кубометрів на добу.

Втім, як і раніше, вони залишилися непотрібними.

Зверніть увагу! "Газпром" і раніше відмовлявся від бронювання потужностей, які "Оператор газотранспортної системи України" виставляв на аукціони.

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