Згідно з підсумками аукціонів, російський держмонополіст не забронював додатковий транзит на листопад. Компанія "Оператор газотранспортної системи України" пропонувала потужності на 2 маршрутах.
До теми У Росії не поспішають говорити про новий транзитний контракт з Україною
Мовиться про газовимірювальну станцію "Суджа" на кордоні між Сумською областю та Курською областю Росії – 9,8 мільйона кубометрів на добу. Другий маршрут – ГВС "Сохранівка" на кордоні між Луганською та Ростовською областями – 5,2 мільйона кубометрів на добу.
Втім, як і раніше, вони залишилися непотрібними.
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Російський газ та Україна: коротко
- У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 мільярдів кубометрів. Це 109 мільйонів кубометрів на добу.
- "Газпром" з початку 2021 року тричі зменшував обсяги транзиту газотранспортною системою України. Зокрема, 1 січня – зі 186 до 124 мільйонів кубометрів на добу.
- Володимир Путін заявив, що "Газпрому" невигідно нарощувати транзит газу до Європи через українську територію. За його словами, транспортування іншими маршрутами для Росії є значно дешевшим.
- У Кремлі заявили, що наразі не готові говорити про новий контракт з Україною щодо транзиту газу.