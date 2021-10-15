Про це розповів глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко. Він вважає, що і США, і Євросоюз, і Німеччина мають поставити президенту Росії чіткі умови.

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"Путін хоче повернути нас в минуле"

Володимир Путін постійно наголошує, що російський газ не можна перепродавати в інші країни. За словами Вітренка, для України це означає тільки одне – повернення до кабальних умов контрактів.

Довідка. До того, як у 2014 році Вітренко почав відповідати за заміну поставок газу з Росії на поставки з Європи, а також за Стокгольмський арбітраж, Україна в середньому сплачувала "Газпрому" за газ на 5 мільярдів доларів більше, ніж отримувала за транзит.

Нам точно не потрібно повертатися у це минуле, а ось Путін хоче нас туди повернути. Юрій Вітренко Глава правління "Нафтогазу"

США і Європа мають прийняти жорстку позицію

"Путін вдається до шантажу тоді, коли він вважає, що є високі шанси домогтися свого. Очевидно, що він вважав позицію нової адміністрації США і адміністрації Меркель такою, яка дає йому шанси на вдалий шантаж", – наголосив Вітренко.

Тому нам вигідне протилежне – щоб США і Європа зайняла жорстку позицію, щоб Путін зрозумів, що його шантаж викликав зворотну реакцію. І щоб тоді Путін був змушений змінювати позицію. Щоб "Газпром" пустив більший обсяг газу через Україну, оскільки тоді знизиться ціна. Юрій Вітренко Глава правління "Нафтогазу"

Україна наполягає на тому, щоб європейські компанії мали змогу купувати газ на українсько-російському кордоні. Так вони зможуть бронювати потужності ГТС України, це зменшить ризики припинення транзиту.

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"У такий спосіб і "Газпром" показав би німецькому регулятору, який розглядає питання сертифікації оператора "Північного потоку-2", що Росія готова дотримуватися європейського законодавства і сприймати газ як товар, а не зброю чи інструмент шантажу", – додав він.

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