Об этом рассказал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко. Он считает, что и США, и Евросоюз, и Германия должны поставить президенту России четкие условия.

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"Путин хочет вернуть нас в прошлое"

Владимир Путин постоянно подчеркивает, что российский газ нельзя перепродавать в другие страны. По словам Витренко, для Украины это означает только одно – возвращение к кабальным условиям контрактов.

Справка. До того, как в 2014 году Витренко начал отвечать за замену поставок газа из России на поставки из Европы, а также за Стокгольмский арбитраж, Украина в среднем платила "Газпрому" за газ на 5 миллиардов долларов больше, чем получала за транзит.

Нам точно не нужно возвращаться в это прошлое, а вот Путин хочет нас туда вернуть. Юрий Витренко Глава правления "Нафтогаза"

США и Европа должны принять жесткую позицию

"Путин прибегает к шантажу тогда, когда он считает, что есть высокие шансы добиться своего. Очевидно, что он считал позицию новой администрации США и администрации Меркель такой, которая дает ему шансы на удачный шантаж", – подчеркнул Витренко.

Поэтому нам выгодно противоположное – чтобы США и Европа заняли жесткую позицию, чтобы Путин понял, что его шантаж вызвал обратную реакцию. И чтобы тогда Путин был вынужден менять позицию. Чтобы "Газпром" пустил больший объем газа через Украину, поскольку тогда снизится цена. Юрий Витренко Глава правления "Нафтогаза"

Украина настаивает на том, чтобы европейские компании имели возможность покупать газ на украинско-российской границе. Так они смогут бронировать мощности ГТС Украины, это уменьшит риски прекращения транзита.

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"Таким образом и "Газпром" показал бы немецкому регулятору, который рассматривает вопрос сертификации оператора "Северного потока – 2", что Россия готова соблюдать европейское законодательство и воспринимать газ как товар, а не оружие или инструмент шантажа", – добавил он.

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