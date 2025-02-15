Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на 15 лютого

У неділю буде хмарно. Протягом доби в західних, північних і Вінницькій областях -3 – -8 градусів. Тим часом на решті території від -4 до +1 градуса. Вночі у Карпатах -8 – -13, вдень у Криму та Приазов'ї +2 – +7 градусів.

У південних, східних, вночі й у центральних та більшості північних областей помірний сніг, на Півдні країни подекуди з дощем, на решті території місцями невеликий сніг,
– зазначили синоптики.

Також попередили, що на дорогах ожеледиця. Вітер буде північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

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погода на 15 лютогоПогода на 15 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ -6 – -4
  • Ужгород -3 – -1
  • Львів -4 – -2
  • Івано-Франківськ -6 – -4
  • Тернопіль -4 – -2
  • Чернівці -4 – -2
  • Хмельницький -6 – -4
  • Луцьк -4 – -2
  • Рівне -4 – -2
  • Житомир -6 – -4
  • Вінниця -6 – -4
  • Одеса -1 – +1
  • Миколаїв 0 – -2
  • Херсон 0 – +2
  • Сімферополь +4 – +6
  • Кропивницький -4 – -2
  • Черкаси -4 – -2
  • Чернігів -6 – -4
  • Суми -6 – -4
  • Полтава -4 – -2
  • Дніпро 0 – -2
  • Запоріжжя 0 – -2
  • Донецьк -1 – +1
  • Луганськ -1 – +1
  • Харків 0 – -2