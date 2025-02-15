Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дізнайтеся також Коли в Україні вдарять морози до -20 градусів
Погода на 15 лютого
У неділю буде хмарно. Протягом доби в західних, північних і Вінницькій областях -3 – -8 градусів. Тим часом на решті території від -4 до +1 градуса. Вночі у Карпатах -8 – -13, вдень у Криму та Приазов'ї +2 – +7 градусів.
У південних, східних, вночі й у центральних та більшості північних областей помірний сніг, на Півдні країни подекуди з дощем, на решті території місцями невеликий сніг,
– зазначили синоптики.
Також попередили, що на дорогах ожеледиця. Вітер буде північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Зверніть увагу Якою буде погода навесні 2025: прогноз на березень, квітень і травень
Погода на 15 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру
Температура у великих містах
- Київ -6 – -4
- Ужгород -3 – -1
- Львів -4 – -2
- Івано-Франківськ -6 – -4
- Тернопіль -4 – -2
- Чернівці -4 – -2
- Хмельницький -6 – -4
- Луцьк -4 – -2
- Рівне -4 – -2
- Житомир -6 – -4
- Вінниця -6 – -4
- Одеса -1 – +1
- Миколаїв 0 – -2
- Херсон 0 – +2
- Сімферополь +4 – +6
- Кропивницький -4 – -2
- Черкаси -4 – -2
- Чернігів -6 – -4
- Суми -6 – -4
- Полтава -4 – -2
- Дніпро 0 – -2
- Запоріжжя 0 – -2
- Донецьк -1 – +1
- Луганськ -1 – +1
- Харків 0 – -2