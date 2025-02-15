Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 15 февраля

В воскресенье будет облачно. В течение суток в западных, северных и Винницкой областях -3 – -8 градусов. Между тем на остальной территории от -4 до +1 градуса. Ночью в Карпатах -8 – -13, днем в Крыму и Приазовье +2 – +7 градусов.

В южных, восточных, ночью и в центральных и большинстве северных областей умеренный снег, на юге страны местами с дождем, на остальной территории местами небольшой снег,
– отметили синоптики.

Также предупредили, что на дорогах гололедица. Ветер будет северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

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погода на 15 февраляПогода на 15 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

  • Киев -6 – -4
  • Ужгород -3 – -1
  • Львов -4 – -2
  • Ивано-Франковск -6 – -4
  • Тернополь -4 – -2
  • Черновцы -4 – -2
  • Хмельницкий -6 – -4
  • Луцк -4 – -2
  • Ровно -4 – -2
  • Житомир -6 – -4
  • Винница -6 – -4
  • Одесса -1 – +1
  • Николаев 0 – -2
  • Херсон 0 – +2
  • Симферополь +4 – +6
  • Кропивницкий -4 – -2
  • Черкассы -4 – -2
  • Чернигов -6 – -4
  • Сумы -6 – -4
  • Полтава -4 – -2
  • Днепр 0 – -2
  • Запорожье 0 – -2
  • Донецк -1 – +1
  • Луганск -1 – +1
  • Харьков 0 – -2