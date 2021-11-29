У компанії підкреслили, що не бачать передумов для їхнього зниження. Принаймні – у найближчі місяці. Таку заяву зробив один із топменеджерів "Газпрому".

Зверніть увагу Україна зацікавлена в подальшому транзиті російського газу через свою територію, – Зеленський

Що кажуть у "Газпромі"

Посадовець компанії наголосив, що високі ціни на газ негативно впливають на попит. Водночас він прогнозує, що у 2022 році прибуток "Газпрому" може бути більшим, ніж у 2021. При цьому, експорт газу мають намір залишити на рівні цьогорічних показників.

Зверніть увагу! Раніше "Газпром" відмовився бронювати додатковий транзит газу через Україну на грудень. Аналогічно завершилися і минулі аукціони — на жовтень та листопад.

Що цьому передувало