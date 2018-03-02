"Газпром" не планирует в ближайшее время прекращать транзит газа через Украину, – заявление

Российский "Газпром" в ближайшее время не собирается прекращать транзит газа через Украину, несмотря на заявление о расторжении с ним всех контрактов.

Об этом в комментарии изданию РБК рассказал официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Отметим, что после недавнего поражения в Стокгольмском арбитраже, 2 февраля "Газпром" объявил о начале процедуры расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины".

"Если бы это было так, мы бы так прямо и сказали", – отметил представитель российского газового монополиста, отвечая на вопрос о возможном прекращении транзита.

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В то же время в торговой "дочке" "Газпрома" – "Газпром экспорте" – подтвердили, что транзит через Украину газа продолжится, поскольку для разрыва контрактов необходимо пройти через юридический процесс.

"Судебная процедура требует времени. Мы не прекращаем прямо сейчас прокачку газа через Украину", – отметил собеседник издания.

К слову, из-за снижения "Газпромом" давления в газопроводах Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев "прикрутить" отопления в домах, чтобы уменьшить количество потребления газа.