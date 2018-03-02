"Газпром" не планує найближчим часом припиняти транзит газу через Україну, – заява компанії

Російський "Газпром" найближчим часом не збирається припиняти транзит газу через Україну, незважаючи на заяву про розірвання з нею всіх контрактів.

Про це в коментарі виданню РБК розповів офіційний представник компанії Сергій Купріянов.

Зазначимо, що після нещодавньої поразки у Стокгольмському арбітражі, 2 лютого "Газпром" оголосив про початок процедури розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України".

"Якби це було так, ми б так прямо і сказали", – наголосив представник російського газового монополіста, відповідаючи на питання про можливе припинення транзиту.

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Водночас у торговій "доньці" "Газпрому" – "Газпром експорті" – підтвердили, що транзит газу через Україну продовжиться, оскільки для розриву контрактів необхідно пройти через юридичний процес.

"Судова процедура вимагає часу. Ми не припиняємо прямо зараз прокачування газу через Україну", – зазначив співрозмовник видання.

До слова, через зниження "Газпромом" тиску у газопроводах Президент України Петро Порошенко закликав українців "прикрутити" опалення в оселях, щоб зменшити кількість споживання газу.