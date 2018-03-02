Порошенко скликав екстрену нараду через "Газпром"

Через заяву російського монополіста "Газпром" про розірвання контракту з НАК "Нафтогаз України" Президент України Петро Порошенко скликав нараду, на яку запросив профільних урядовців.

2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".

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Раніше у п’ятницю Порошенко закликав українців "прикрутити" опалення, а ввечері скликав нараду за участі міністра енергетики Ігоря Насалика, віце-прем’єра Геннадія Зубка та заступниці глави МЗС Олени Зеркаль.

Президент скликав нараду щодо безвідповідального рішення Газпрому розірвати контракти з Нафтогазом. pic.twitter.com/BLzAu7lJgZ — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 2 березня 2018 р.

Після дуже уважного вивчення контракту між "Нафтогазом" та "Газпромом" мене проінформували, що не передбачена можливість їх розірвання в односторонньому порядку,

– наголосив Порошенко під час наради.

Контрактами між "Нафтогазом" та "Газпром" не передбачено право їх розірвання в односторонньому порядку, і подібні заяви "Газпрому" можуть пояснюватися лише небажанням виконувати свої контрактні зобов'язання — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 березня 2018 р.

За його словами, подібні заяви зі сторони "Газпрому" можуть пояснюватись лише небажанням виконувати свої контрактні зобов’язання.

"Я впевнений в тому, що якщо це відбудеться, то НАК "Нафтогаз" звернеться в арбітраж за додатковою компенсацією збитку, який зараз вчиняється безвідповідальними діями "Газпрому"".

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Порошенко також запевнив, що арбітраж у Стокгольмі точно не базував свого рішення на складній економічній ситуації в Україні.

28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Також суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу. У "Газпромі" заявили, що не згодні з рішенням арбітражного суду за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу та "будуть захищати свої права всіма законними способами".