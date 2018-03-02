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Порошенко скликав екстрену нараду через "Газпром"

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"Газпром" розірвав контракт з "Нафтогазом": Порошенко скликав нараду / Twitter Святослава Цеголка

Через заяву російського монополіста "Газпром" про розірвання контракту з НАК "Нафтогаз України" Президент України Петро Порошенко скликав нараду, на яку запросив профільних урядовців.

2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".

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Раніше у п’ятницю Порошенко закликав українців "прикрутити" опалення, а ввечері скликав нараду за участі міністра енергетики Ігоря Насалика, віце-прем’єра Геннадія Зубка та заступниці глави МЗС Олени Зеркаль.

Після дуже уважного вивчення контракту між "Нафтогазом" та "Газпромом" мене проінформували, що не передбачена можливість їх розірвання в односторонньому порядку,
– наголосив Порошенко під час наради.

За його словами, подібні заяви зі сторони "Газпрому" можуть пояснюватись лише небажанням виконувати свої контрактні зобов’язання.

"Я впевнений в тому, що якщо це відбудеться, то НАК "Нафтогаз" звернеться в арбітраж за додатковою компенсацією збитку, який зараз вчиняється безвідповідальними діями "Газпрому"".

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Порошенко також запевнив, що арбітраж у Стокгольмі точно не базував свого рішення на складній економічній ситуації в Україні.

28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Також суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу. У "Газпромі" заявили, що не згодні з рішенням арбітражного суду за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу та "будуть захищати свої права всіма законними способами".

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Газпром Газовий конфлікт Нафтогаз
Джерело: 24 Канал
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