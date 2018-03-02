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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Порошенко созвал экстренное совещание из-за "Газпрома"

1970 Читати новину українською
"Газпром" разорвал контракт с "Нафтогазом": Порошенко созвал совещание / Twitter Святослава Цеголко

Из-за заявления российского монополиста "Газпрома" о расторжении контракта с НАК "Нафтогаз Украины" Президент Украины Петр Порошенко созвал совещание, на которое пригласил профильных чиновников.

2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".

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Ранее в пятницу Порошенко призвал украинцев "прикрутить" отопление, а вечером созвал совещание с участием министра энергетики Игоря Насалика, вице-премьера Геннадия Зубко и заместителя главы МИД Елены Зеркаль.

После очень внимательного изучения контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" меня проинформировали, что не предусмотрена возможность их расторжения в одностороннем порядке,
— подчеркнул Порошенко во время совещания.

По его словам, подобные заявления со стороны "Газпрома" могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства.

"Я уверен в том, что если это произойдет, то НАК "Нафтогаз" обратится в арбитраж за дополнительной компенсацией ущерба, который сейчас совершается безответственными действиями "Газпрома"".

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Порошенко также заверил, что арбитраж в Стокгольме точно не основывал свое решение на сложной экономической ситуации в Украине.

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Также суд отклонил требования "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа. В "Газпроме" заявили, что не согласны с решением арбитражного суда по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа и "будут защищать свои права всеми законными способами".

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Газпром Газовый конфликт Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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